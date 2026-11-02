De la bal direct la spital. O tânără de 20 de ani a trecut prin spaima vieţii după petrecerea de Halloween. A fost la un pas să rămână oarbă, după ce a purtat câteva ore lentile colorate cumpărate de pe un site din China. Norocul ei a fost că a ajuns la timp la medic. Nu-şi mai putea ţine ochii deschişi din cauza infecţiei extrem de grave.

"Vedeam doar umbre, nu vedeam persoane, dacă e femeie, dacă e bărbat. La maşini vedeam doar o lumină foarte slabă, atât, doar ea mă ghida. Mergeam mai mult cu ochii închişi pentru că mă usturau. Mi-au spus că am făcut foarte bine că am venit în seara respectivă, pentru că dacă stăteam până a doua zi, deja nu mai puteam vorbi despre vedere", spune pacienta.

Tânăra de 20 de ani a trecut prin momente de groază dupa petrecerea de Halloween. Pentru ca a vrut să îşi schimbe culoarea ochilor şi să facă poze pentru Instagram a purtat trei ore lentilele de culoare albastră comandate de pe un site din China. La nici jumătate de oră după ce le-a dat jos, a început să vadă totul în ceaţă.

"Norocul ei a fost că fiind de gardă un medic foarte bun, i-a salvat vederea. Putea să ajungă să nu mai vadă deloc. Să rămână fără vedere. Deci timpul a fost în favoarea ei", spune mama ei.

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"E un lucru la care, în trecut, nu mă gândeam că e atât de important, dar acum, după trei-patru zile cu bandajele numai la ochi. E cel mai de preţ lucru vederea", spune pacienta.

Medicii s-au îngrozit când au descoperit ce se ascundea sub pleoape.

"S-a recoltat secreţie conjuctivală, am dat lentilele la Microbilologie şi au ieşit bacterii Gram-negative care sunt extrem de severe: Acinetobacter şi Clepsiela", spune prof Camelia Bogdanici șef secție Oftalmologie spitalul Sf Spiridon Iași.

Bacteriile extrem de periculoase necrozaseră primul strat al ochiului şi i-ar fi putut perfora complet corneea dacă nu se intervenea rapid. Doctorii spun ca lentilele de 30 de lei erau contaminate, iar asta ar fi putut să o coste vederea.

Atenţia la câteva detalii poate fi savatoare

Prețul ar trebui să fie primul semnal de alarmă. Dacă găsim pe internet lentile colorate la câțiva lei, mult mai ieftine decât produsele comercializate prin canale autorizate, ar trebui să ne întrebăm cât de sigure sunt. Înainte să le cumpărăm, trebuie să verificăm dacă au marcaj CE, dacă provin de la un distribuitor autorizat și dacă sunt potrivite pentru ochii noștri.

"Când iei lentilele, şi dacă ai merge la un medic oftalmolog, sau într-o optică medicală, sau chiar într-o farmacie, s-ar da şi o soluţie de întreţinere a lentileleor şi în care să îţi ţii lentilele, lucru care nu s-a întâmplat", spune prof Camelia Bogdanici șef secție Oftalmologie spitalul Sf Spiridon Iași.

Medicii i-au administrat antibiotice, iar acum fata şi-a recăpătat vederea.