Momente de panică pentru o tânără de 20 de ani din Iaşi, după ce a ajuns la spital din cauza lentilelor de contact comandate de pe Temu.

Fata şi-a cumpărat cu 30 de lei o pereche de lentile colorate, pe care voia să le folosească pentru pozele de Halloween. La puţin timp după ce le-a probat şi-a pierdut temporar vederea.

Tânăra şi-a pus lentilele miercuri pentru a vedea cum îi stau înainte de petrecerea din weekend. Le-a dat jos, însă, a doua zi nu mai vedea. A ajuns de urgenţă la spital, unde medicii au descoperit două bacterii care i-au necrozat primul strat de pe cornee, practic "i-au mâncat" corneea.

Situaţia putea avea urmări dramatice. Potrivit surselor medicale, dacă nu ajungea rapid la spital, tânăra risca să-şi piardă complet vederea. Medicii i-au administrat tratament cu antibiotice, iar acum fata şi-a recăpătat vederea.

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Tânăra a cumpărat lentilele de pe Temu

Medicii spun că vor reuși să-i salveze tinerei vederea și ar putea să o recupereze chiar la 100%.

Asta pentru că s-a prezentat într-un tip scurt la spital la mai puțin de 24 de ore de la momentul în care a purtat acele lentile de contact. Le-a purtat aproximativ 3 ore și nu era pentru prima dată când purta astfel de lentile colorate, comandate de pe site-uri, neautorizate sau nespecializate în acest sens. Mai purtase în urmă cu 3 ani și nu pățise nimic, prin urmare a crezut că la fel va fi și de această dată.

Plătise aproximativ 30 de lei pe aceste lentile de contact și a făcut câteva fotografii. Ulterior, după ce le-a scos, la aproximativ 20 de minute a simțit un disconfort. A doua zi însă a văzut că vederea este încețoșată, a încercat să meargă la farmacie și a pus niște picături cumpărate de acolo, dar pentru că situația s-a înrăutățit a mers în cele din urmă la spital.

Medicii au făcut mai multe probe de laborator și au sesizat faptul că respectivele lentile de contact erau infectate cu două bacterii, acinetobacter și clepsiella. Aceste bacterii, practic, i-au mâncat primul strat de pe cornee, stratul superficial, și așa a ajuns în situația de a nu mai putea să vadă.

Tânăra de 20 de ani le-a explicat medicilor că nu reușește să vadă decât niște umbre și, eventual, lumini, dar altceva nu putea să distingă. Dacă ar mai fi stat chiar și câteva ore acasă, risca să își peardă definitiv vederea.

Medicii trag un semnal de alarmă

Astfel de lentile de contact colorate nu se vând nici măcar în magazinele de specialitate de ceva timp. Cu atât mai mult, nu ar trebui să fie cumpărate de pe astfel de site-uri care, în mod cert, nu sunt specializate în acest sens și, tocmai de aceea, acum îi îndeamnă pe toți să fie foarte atenți.

Fata a primit mai multe tratamente cu antibiotice și rămâne internată în continuare de joia trecută. Are ochii acoperiți pentru a-și proteja vederea.