Vezi și

Valentin şi-a deschis o braserie în Capitală. A investit 100.000 de euro pentru a aduce gustul din Paris în centrul Bucureştiului. "Facem madlene, produse frantuzesti, senvisuri. Ne dorim sa aducem o parte din mijlocul Frantei în mijlocul Bucurestiului. Este o zona in crestere, sunt foarte multi oameni curiosi", a declarat Valentin Strugaru, antreprenor. Din 2025, Valentin ar putea plăti cu 1.000 euro în plus la stat, lucru care îl nemulţumeşte. "Conteaza foarte mult, nu stii la ce sa te astepti, mereu stai in garda, si esti atent la ce va urma in loc sa fii concentrat pe businessul tau", a declarat Valentin Strugaru, antreprenor.

În România sunt aproape 600.000 de microîntreprinderi

Acum, microîntreprinderile beneficiază de impozit redus: 1% dacă cifra de afaceri este de până la 60.000 euro şi 3% dacă realizează venituri între 60.000 şi 500.000 euro. Comisia Europeană vrea ca cel de-al doilea prag să fie eliminat. Sute de mii de antreprenori ar putea plăti în schimb de anul viitor impozit pe profit de 16%, în locul impozitului pe venit de 3%. "Exista aceasta discutie, nu stiu cum se va finaliza. pozitia ministerului e zero impozite si taxe", a declarat Marcel Boloş, ministrul Finanţelor.

În anul electoral 2024. Nu şi în 2025. "Are Comisia Europeana obiecţii? Suntem in dialog, sunt puncte de vedere pe care le clarificam", a declarat Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. La o cifră de afaceri de 450.000 euro şi un profit de aproape 113.000 euro, un antreprenor plăteşte anul acesta dări la stat în valoare de 13.500 euro. În 2025 ar putea plăti cu aproape 4.500 euro mai mult. "Cu cat acest prag e mai mic cu atat distorsiunile in piata sunt mai mici. Sa platesti 1% din 60.000 euro inseamna sa platesti practic nimic, sa faci business scutit de impozit", a declarat Dan Schwartz, expert fiscal.

În România sunt aproape 600.000 de microîntreprinderi. În timpul vizitei la Bucureşti şi delegaţia FMI a criticat taxarea redusă pentru micile afaceri. FMI recomandă eliminarea facilităților fiscale, scutirilor și privilegiilor. România ar trebui casa renunțe la cota unica de impozitare în favoarea impozitului progresiv. În plus, Guvernul ar trebui sa crească accizele și taxele pe proprietate. Experţii internaţionali estimează deficite bugetare de peste 6% din PIB în următorii ani şi cer măsuri fiscale mai dure pentru a ne încadra în ţintele negociate la Bruxelles.

"M-ati atentionat ca inchidem cu 7,8. Am reusit sa inchidem in deficitul asumat, sub 5,7%. Anul acesta vom inchide sub 5%", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. FMI prognozează o creştere economică de 3% în acest an.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰