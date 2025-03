​Guvernul României a decis reintroducerea, începând cu 1 ianuarie 2025, a impozitului pe construcțiile speciale, cunoscut ca "taxa pe stâlp". Aceasta presupune aplicarea unui impozit de 1% asupra valorii nete a construcțiilor speciale deținute de sectorul privat și de 0,5% pentru cele aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale.​

Reintroducerea taxei pe stâlp în 2025 stârnește preocupări majore în rândul mediului de afaceri, existând temeri că aceasta va descuraja investițiile, va reduce competitivitatea firmelor românești și va avea efecte negative asupra economiei naționale.​

Impozitul pe construcţii speciale va fi destructiv pentru foarte multe investiţii, în multe sectoare economice, nu doar în energie, a declarat directorul general al Federaţiei Patronale a Energiei (FPE), Daniel Apostol.

"Gândiţi-vă la agricultori, gândiţi-vă la telecom, gândiţi-vă la energie, la tot ce înseamnă regenerabile, că ridici o eoliană, că ai făcut un parc fotovoltaic, că ai un transformator pus undeva, figurează drept construcţie specială. Acest impozit este departe de a aduce beneficii statului. Lucrăm la nişte calcule prin care vom demonstra că nici măcar bugetul public nu are de câştigat, pe termen mediu, din aplicarea unui astfel de impozit", a menţionat Daniel Apostol.

Potrivit studiului, o investiţie de un miliard de euro în explorarea şi producţia de petrol şi gaze onshore ar genera, în următorii circa 10 ani, o creştere de 5,8 miliarde euro în produsul intern brut (PIB), aproximativ 43.500 locuri de muncă menţinute şi/sau nou create şi o creştere de 3,1 miliarde euro a veniturilor la bugetul de stat din plata taxelor şi a impozitelor.

"Dacă am aplica impozitul pe construcţii speciale (taxa pe stâlp, n.r.) la valoarea 1 miliard de euro, ce înseamnă 1%? (...) O sumă considerabilă, care ar trebui plătită de cel care îşi asumă investiţia. Cine îşi mai asumă o astfel de investiţie? Sunt companii care poate au putere financiară şi îşi asumă o astfel de investiţie cu riscul acestor hiperfiscalizări sau sunt companii care nu vor putea şi renunţă la investiţie. Ce se întâmplă cu taxa pe stâlp acum? Suntem în dialog cu Ministerul de Finanţe. Noi am trimis adrese cu luări de poziţii prin care am argumentat de ce considerăm neavenit acest impozit, incorect enunţat, încă nu ştim dacă va fi 1% la valoarea contabilă iniţială a investiţiei, ceea ce ar fi dezastros, sau se va lua în calcul deprecierea în timp a clădirii, deprecierea ei contabilă, valoare la zi a unui baraj construit acum x ani. Încă nu ştim, se lucrează la norme. Avem semnale, nu foarte formale că "acest se lucrează" are menirea să contureze soluţii cât mai raţionale. Deocamdată ne confruntăm cu această situaţie, există o ordonanţă de urgenţă care prevede aplicarea unui nou impozit care va fi destructiv pentru foarte multe investiţii, în multe sectoare economice, nu vorbesc doar în numele producătorilor de energie", a menţionat Daniel Apostol.

