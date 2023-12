Topul celor mai scumpe artere comerciale din lume. Pe ce loc se află Calea Victoriei din București

Un clasament mondial al celor mai scumpe 50 de artere comerciale din lume plasează Calea Victoriei pe locul 40. Locul 1 rămâne ocupat de Fifth Avenue din New York, iar Via Montenapoleone din Milano a urcat pe locul doi acest top. Raportul a fost realizat în funcție de prețul chiriilor pentru spațiile comerciale.