Un bărbat din Giurgiu este anchetat de poliţişti după ce a vândut un bloc întreg care nu era al lui. S-a dat drept proprietar, iar oamenii l-au crezut. Aşa a adunat peste un milion de euro, iar printre păgubiţi sunt şi agenţi de Poliţie. Păcăliţii încearcă acum disperaţi să îşi recupereze banii, dar individul le-a spus senin că nu îi mai are.

Peste 30 de oameni au plătit avansul pentru o garsonieră în acest bloc din Giurgiu, fără să se întrebe de ce sunt vândute sub preţul pieţei: 13.000 de euro pentru o locuinţă de 26 de metri pătrați. Au înţeles că au fost păcăliţi abia când nu au putut să mai dea de cel care se recomandase proprietarul clădirii.

"El în 2023 a luat numai de la mine și de la câțiva prieteni peste 100.000 de euro. Am încercat cu el în toate felurile și am văzut că nu are niciun fel de gând să dea banii înapoi", povesteşte un păgubit.

Una dintre femeile înşelate a avut un şoc după ce l-a somat pe escroc să îi returneze banii: "Sunt trei euro pe care i-a trimis înapoi în cont".

Păgubiţii au făcut reclamaţie la Poliţie în speranţa că îşi vor recupera banii, dar ce au aflat le-a spulberat speranţele. Individul a provocat o pagubă de peste un milion de euro. În fața polițiștilor a recunoscut că nu mai are, însă, niciun ban. A cheltuit toată această sumă pe diferite mașini de lux. Asta deși nu deține permis de conducere.

Suspectul nu e de găsit

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru înşelăciune, dar suspectul nu este de găsit. Mai mulţi păgubiţi oferă recompensă oricui oferă informaţii despre escroc.

"Într-una din situații a solicitat 5.000 de euro pentru un teren situat în intravilanul municipiului, un teren de aproape 600 de metri pătrați. O sumă infimă, zic eu. Oamenii au fost încântați de ofertă. Cea mai mare activitate a avut-o în cursul anului trecut, în primăvară. Cred că a promis toate garsonierele din blocul respectiv", spune Angelica David, avocat.

"Aș spune ca oamenii să fie mai atenți la dezvoltator. Poți să faci un antecontract, poți să îl ai, poți să dai în judecată, poți să câștigi procesul și să iei... ce? Dacă omul nu are lichidități și nu are ce să își dea, e plecat din țară și banii sunt deja cheltuiți?", arată Cristi Priză, agent imobiliar.

Cum să eviţi înşelătoriile

Agenţii imobiliari te sfătuiesc să verifici atent actele imobilului în care cumperi locuinţa, să plăteşti un avans cât mai mic posibil şi să semnezi contractul în faţa unui notar pe care îl alegi tu.

Verifică actele imobilului

Plăteşte cel mai mic avans posibil

Alege tu notarul pentru semnarea contractului

Înscrie precontractul în Cartea Funciară

