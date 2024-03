Vezi și

Cele mai multe joburi cu salariul la vedere în acest moment sunt în domenii precum construcţiile, transporturile sau turismul. Asta pentru că, spun specialiştii, este o lipsă acută de talente sau sunt foarte multe anunţuri scoase pe platformele de recrutare şi neocupate.

Firmele care trebuie să publice odată pe an salariile

Pe o astfel de pltforma foarte populară la noi în ţara sunt aproximativ 25.000 de anunţuri de angajare, 9.000 cu salariul la vedere iar cele mai multe se regasesc în Horeca sau în servicii, unde salariul mediu este între 3.500 şi 3.800 de lei. Şi alte domenii au apelat la această metodă pentru a atrage tot mai mulţi candidaţi, acestea sunt PR-ul, Marketingul sau IT-ul.

Există o directivă europeană în acest sens care i-ar constrânge pe angajatorii care au peste 2.500 de angajaţi să facă publice salariile lor odată pe an, iar dacă au sub 2.500 de angajaţi odată la 3 ani. În România, secretizarea salariului este în Codul Muncii, aşadar nouă ne-ar fi foarte greu să ne adaptăm la aceste măsuri şi vedem că încet specialiştii în HR din companii încearcă să-o obişnuiască atât pe angajatori, cât şi pe potenţialii angajaţi cu această metodă care schimbă puţin dinamica pe piaţa muncii şi va aduce foarte multe provocări.

