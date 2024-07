Rezultatele la Evaluarea Națională 2024 au fost publicate de Ministerul Educaţiei. 74,4% dintre elevi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, a anunțat miercuri ministrul Educației. 77,6% dintre candidați au obținut note peste 5 la proba la Limba română, iar 68,7% au luat peste 5 la Matematică. 65 de elevi din țară au luat 10 la ambele probe. Notele obţinute de elevi decid admiterea la liceele unde vor studia în următorii 4 ani.

"Din anul şcolar 2023-2024, majoritatea unităţile de învăţământ au consilier şcolar arondat, a fost o campanie de angajare semnificativă, 1.200 de oameni au intrat în sistem. Unul dintre rolurile lor principale este să facă orientare şi consiliere a elevilor. În mod normal ar trebui să o facă din clasa a 7-a, pentru că ea are două componente. Pe o parte, le indică copiilor la ce ar fi potriviţi, dar pe de altă parte pot lucra cu copiii pe motivaţia de învăţare. Părinţii ar trebui să aibă acces la acest proces de consiliere şi să ţină cont de ce li se recomandă. Şi dirigintele are un rol în consiliere. Dirigintele are un tip de experienţă absolut special pentru că vede copii în şcoală şi pe mulţi dintre ei, au ocazia să îi vadă peste 10 ani, peste 15 ani", ne explică Daniela Vişoianu, expert în domeniul educaţiei.

Ce trebuie să ştie părinţi şi elevii înainte de admiterea la liceu. Cât de utilă este consilierea educaţională atât pentru părinţii, cât şi pentru absolvenţi, şi cum alegem opţiunea potrivită. Interviul integral poate fi urmărit în materialul de mai jos:

Articolul continuă după reclamă

Cum se departejază elevii cu aceeaşi notă

Primul criteriu de departajare în cazul mediilor de admitere egale, la repartizare computerizată, va fi media din clasele V-VIII. Părinţii sau reprezentanţii legali vor completa o declaraţie, care va fi semnată de ei şi de către elev, împreună cu fişa de înscriere. Actele sunt depuse la secretariatul şcolii. În cazul în care doi elevi vor avea medii egale, candidaţii vor fi departajaţi prin: media generală din şcoala generală, nota obţinută la Limba şi Literatura Română, apoi Matematică (în unele cazuri şi proba la Limba Maternă). Dacă ambii candidaţi candidaţii au aceleaşi note şi medii, amândoi vor fi acceptaţi.

Notele finale ale Evaluării Naţionale vor fi publicate pe 9 iulie

București, Cluj și Brăila au cele mai multe medii peste 5 la examenul de final de clasa a VIII-a. La polul opus sunt Vaslui, Călărași, Caraș-Severin. În Capitală, procentul elevilor care au obținut note peste 5 este de 88,3%, în județul Cluj de 85,9%, în Brăila 80,3%, Prahova 80,2%. În Iași, procentul este de 59,8%. La Limba română au fost obținute 407 note de 10, iar la Matematică 1.060. Elevii nemulţumiţi de note pot depune contestaţii în această seară, dar şi pe tot parcursul zilei de mâine. Joi şi vineri, săptămâna viitoare, urmează completarea fişelor de înscriere pentru liceu. Notele finale se afişează pe 9 iulie.

Programe noi la liceu din 2025

Generația care va intra la liceu în 2025 - 2026 va începe pe programe noi, cu manuale noi și cu profesori formați, spune, miercuri, ministrul Educației, Ligia Deca. Ea afirmă că la începutul noului an școlar planurile cadru vor fi deja în dezbatere publică. Ligia Deca a declarat că au fost discuții recente cu privire la calendarul pentru elaborarea planurilor cadru pentru filiere și profile de liceu, a programelor școlare și pentru tot ceea ce va însemna elaborarea manualelor și formarea cadrelor didactice.

"Generația care va intra la liceu în 2025 - 2026 va începe pe programe noi, cu manuale noi și cu profesori formați și în timp scurt, imediat ce vom avea validate propunerile de planuri cadru și finalizată discuția în grupurile care sunt deja constituite, le vom face publice în așa fel încât să existe timp și pentru dezbatere publică. Pentru noi a fost foarte important ca dezbaterea publică să aibă loc, să fie suficient de amplă și să nu se suprapună cu perioadele foarte încărcate, de tip examene sau cu perioadele de vacanță", a spus Deca.

Deca a dat asigurări că la începutul anului școlar viitor planurile cadru vor fi puse în dezbatere publică.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi apelat vreodată la ajutorul unui broker, înainte să faceţi un credit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰