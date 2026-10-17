De pe terenul de sport, trecem acum într-un alt teren de joc, unde regulile nu sunt întotdeauna atât de clare, iar pericolele nu se văd din prima: internetul! Copiii navighează cu viteza unui click, dar nu întotdeauna ştiu să deosebească informaţia bună de cea care îi poate păcăli. Doar unul din patru copii din România ştie că primul rezultat de pe Google nu este neapărat şi cel mai de încredere. Este cel mai slab rezultat dintre cele 19 ţări europene analizate. Iar când vine vorba despre controlul parental, suntem tot sub media europeană. Cu alte cuvinte, cei mici sunt online, dar cât de bine sunt pregătiţi pentru lumea de dincolo de ecran?

La nivel european, datele arată o schimbare în felul în care părinții se implică în viața online a copiilor: de la discuție și sprijin, la control tehnic. În România, părinții folosesc mai puțin aceste instrumente decât media europeană. Mai exact,

Doar 19 părinți dintr-o sută folosesc un serviciu care le limitează copiilor lor timpul petrecut online. Suntem codaşi la acest capitol, media europeană e de 40 la sută.

Mai puţin de un sfert dintre părinţi urmăresc ce conținut văd sau ce aplicații folosesc copiii lor. Media europeană e tot de 40%.

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26 de părinţi dintr-o sută filtrează sau blochează anumite tipuri de conținut pentru copiii lor, faţă de 38% în restul ţărilor de pe continent.

Suntem mai permisivi şi în ceea ce priveşte libertatea de mişcare a copiilor noştri: doar 37% dintre părinții români urmăresc locația prin GPS a copiilor lor. În celelalte state europene, media e cu 5 procente mai mare.

Aşa se face ca doar Polonia stă puţin mai rău ca noi la capitolul siguranţa minorilor în mediul online. 36 la sută dintre copiii din România spun că sunt deranjați sau supărați cel puţin o dată pe lună de ceva ce întâlnesc pe internet. Media europeană e 23%. Deși vorbesc mai des cu cineva după o experiență neplăcută, fetele sunt cele care găsesc mai greu calea spre dialog cu părinții. În plus, în România, mai puțin de două treimi dintre copiii care provin din familii în dificultate financiară spun că pot discuta ușor cu părinții despre ce îi supără.