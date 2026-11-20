Ministerul Educaţiei anunţă măsuri noi împotriva violenţei în şcoli: cere ca butonul de panică să funcţioneze, iar consilierii şcolari să fie prezenţi în clase, alături de copii. Sigur, acolo unde sunt consilieri. În plus, vrea să îi protejeze şi pe dascăli, cu o lege nouă concepută cu ministrul Justitiei. Între timp, un studiu lansat de Ziua Drepturilor Copilului arată adevărata realitate din şcoli: jumătate dintre adolescenţi au fost agresaţi în ultimul an, iar trei sferturi dintre ei cred că profesorii nu îi ascultă.

E una dintre formele de agresiune pe care adolescenţii o numesc "la ordinea zilei". Problemele sunt mult mai grave în şcoli. Iar unul din cinci elevi nu are încredere că va primi ajutor daca raportează asta. Chiar dacă aproape toţi elevii spun că îşi cunosc drepturile, unu din trei simte că părerea lui nu este luată în considerare. Iar datele sunt îngrijorătoare: 36% au declarat că au fost victima unor agresiuni din partea colegilor, cel puţin o data în ultimul an. Iar 22% spun că au fost umiliţi, jigniţi, amenintati de un cadru didactic din scoala lor. Cu datele pe masă, Ministerul Educaţiei anunţă noi măsuri pentru elevi şi profesori.

"Vrem sa eficientizam comisiile de violenta din scoala. Dar ele nu functioneaza! Sa avem un buton rosu mai functional. Trebuie sa intensificam actiunile de lucru ale consilierilor scolari regulamentul consilierului sa ii ceara acestuia ca cel putin din norma didactica sa se desfasoare in activitati frontale cu copii", a declarat Sorin Ionescu, ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. De la planurile pe hârtie, la realitate, e însă cale lungă. Deocamdată, avem doar un consilier şcolar la 1.000 de elevi în capitală. În restul ţării, e şi mai rău. Nu stăm mai bine nici cu paza în şcoli. Deşi, după cazurile din Bistriţa şi Piteşti, autorităţile au promis măsuri.

"Lucram in aceste zile la o modificare a statutului cadrului didactic incat sa aiba o protectie sporta in momentulin care se afara la serviciu, vedem ca asistam la acte de violenta impotriva cadrelor didactice", a declarat Sorin Ionescu, ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Despre siguranţa din şcoli, profesorii si elevii au perceptii diferite. "Una din masuri ar fi întărirea unei firme de paza. Mă gandesc ca ar fi niste dispozitive prin carer ar putea sa treaca elevii la intrarea in perimetrul scolar si sa nu aiba obiecte periculoase la ei. Acum zece ani am avut un elev care a venit cu un spray paralizant, am avut elevi care au venit cu cutite de bucatarie", a declarat Andrei Pătraşcu, Liceul tTehnologic Urziceni. În timp ce profesorii şi-ar dori măsuri mai dure împotriva agresorilor, elevii vor să poată raporta in siguranta incidentele, arată acelaşi studiu lansat de ziua drepturilor copilului.