Cum ajung copiii conectaţi cu orele la reţelele sociale? Sunt câteva trucuri simple. Deschid telefonul să vadă un clip și se trezesc, jumătate de oră mai târziu, tot cu telefonul în mână. Următorul video pornește automat, notificările îi aduc înapoi în aplicație, şi tot aşa. Comisia Europeană pregăteşte reguli noi pentru protejarea copiilor în mediul online.

Adolescenții de 13 și 14 ani pot avea doar conturi speciale, create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și care să le permită cel mult o oră de utilizare pe zi. În planurile legiuitorilor europeni, de la 15 ani în sus tinerii şi-ar putea crea singuri cont, fără restricţii. Evident, copiii nu cred că accesul pe reţele le dăunează.

Adolescenții de 13 și 14 ani pot avea doar conturi speciale

"Soluția este, nu știu dacă e o soluție bună. Nu știu cum o să aibă acces de la părinți sau să ia telefonul pe furiș, așa că e ok.", spune un părinte.

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"Eu nu cred că am ajuns rău. Bine, acum copiii o să-și ia informația de undeva orice ar fi, de la copii mai mari, de la adulți care sunt responsabili și așa mai departe.", adaugă o persoană.

9 din 10 tinerii europeni cu vârste între 16 și 29 de ani au folosit măcar o dată rețelele sociale de-a lungul anului trecut.

"Toate rețelele sociale, TikTok, Instagram, YouTube-ul, nu e atât de influențat. Mă gândesc că află niște chestii prea devreme sau intră în contact cu niște oameni care se dau a fi copii și îi pot racola sau pot profita de gândirea lor, de naivitatea lor.", spune o femeie.

Derularea infinită, redarea automată a videoclipurilor și notificările care încurajează revenirea constantă în aplicații intră sub restricțiile prevăzute de noul regulament.

Studiu: 45% dintre copii nu s-ar simţi mai în siguranţă datorită restricţiilor de vârstă

Într-un studiu european, 45% dintre copii au declarat că restricțiile de vârstă nu i-ar face să se simtă mai în siguranță. Schimbarea, spun ei, trebuie să înceapă de la platforme, care ar trebui să elimine mecanismele ce îi țin conectați ore în șir. Limitarea accesului ar trebui să fie ultimul pas, nu prima soluție.

EU KIDS ACT a fost adoptat ca propunere de către Comisia Europeană la 17 septembrie 2026. Documentul e în consultare publică până în Decembrie 2026 şi ar putea fi adoptat oficial abia spre sfârşitul anului viitor. Dezbaterile vor dura luni de zile, pentru că e neclar, de pildă, cum anume vor face reţelele verificarea vârstei utilizatorilor şi cine va filtra conţinutul neadecvat minorilor.

"E absolut cretină, n-avem cum să-i zicem altfel. Legea zise să se facă. Să se facă asta înseamnă că ar trebui să vină la pachetul cu niște resurse majore. Ar trebui s-avem un organism cu zeci, poate sute de oameni, care să fie acolo și să filtreze conținutul.", explică Cristian Birta, specialist în social media.

"Bineînțeles, așa cum este în momentul de față dimensionat ADR-l, nu cred că ar putea sa facă față, este nevoie ca statul să facă niște demersuri în vederea stimulării profesioniștilor să fie atrași la stat, asta prin oferirea unor salarii competitive.", spune Dragoş-Cosmin Niculescu, secretar general ADR.

Restricţiile vor putea fi efectiv aplicate cel mai devreme în 2028. Tot de atunci, Comisia Europeană va putea aplica platformelor care nu vor respecta reglementările privind minorii amenzi de până la 6 procente din cifra de afaceri anuală mondială.