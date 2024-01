Vezi și

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, în toamnă, că toleranţa ar trebui să fie zero atunci când vine vorba despre plagiat. Ea consideră că nu doar lucrările de finalizare de ciclu ar trebui verificate, ci şi orice examen sau evaluare trebuie să asigure condiţii de integritate.

”Problema plagiatului este partea unei probleme mai ample vizavi de integritatea în mediul de învăţământ superior. Consider că toleranţa în ce priveşte plagiatul în universităţile româneşti trebuie să fie zero. În acest sens, cred că avem nevoie în primul rând de o cultură de integritate în universităţi, asta înseamnă prevenţie, că nu numai lucrările de finalizare de ciclu, că vorbim de doctorat, masterat sau licenţă, trebuie să fie verificate. Consider că orice examen sau evaluare trebuie să asigure condiţii de integritate şi cred că abaterea de la regulile de integritate trebuie sancţionată în primul rând în universitate şi după în context naţional, atunci când situaţia o impune”, a declarat Ligia Deca, într-o conferinţă de presă care a avut loc la Timişoara.

Deca a spus că noua lege a învământului superior prevede o serie întreagă de sancţiuni nu doar pentru cei care au plagiat, ci şi pentru cei care au permis să se întâmple acest lucru.

”În ce priveşte ce facem noi în continuare, legea învăţământului superior recent intrată în vigoare prevede o serie întreagă de sancţiuni foarte clare nu numai pentru cei care au plagiat efectiv, ci şi pentru cei care au permis acest lucru, fie că vorbim despre îndrumător, comisia din universitate sau cei care nu s-au asigurat că sistemul instituţional care ar trebui să sancţioneze plagiatul funcţionează, aici sunt sancţiuni pentru şcolile doctorale în sine sau pentru instituţii”, a mai spus Deca.

Ligia Deca a completat că orice lucrare de doctorat ar trebui să stea 90 de zile în transparenţă pentru a putea fi consultată.

”De asemenea, considerăm că o mai mare transparenţă ajută la prevenirea actelor care încalcă normele de integritate academică şi atunci orice lucrare de doctorat, înainte de a putea fi susţinută, trebuie să stea 90 de zile în transparenţă în aşa fel încât ea să poată să fie consultată şi dacă există probleme de integritate să poată fi sesizate comisiei înainte ca ea să fie susţinută de candidat. Asta având în vedere şi decizia Curţii Constituţionale, care, din păcate, limitează perioada până la care se poate interveni cu anularea titlului de doctor pentru că, spune Curtea, la un an după intrarea în circuitul civil, nu se mai poate lua o măsură juridică şi aici cred că trebuie să punem cu atât mai mult accentul pe prevenţie pentru că sancţionarea, nu morală, ci juridică a celor care au plagiat este limitată în timp”, a mai spus ministrul Educaţiei.

