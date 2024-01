Vezi și

Într-o lume în care poţi să faci orice, alege să faci bine. E prima lecţie pe care o înveţi când intri în şcoala din Vipereşti. A doua este implicarea în educaţia copiilor. În fruntea echipei de oameni cu suflet mare care le-a întins celor fără posibilităţi o mână de ajutor este edilul localităţii.

Romi Dedu, primarul comunei Vipereşti: Prin aceste proiecte cu masă caldă şi cu dotarea cu mobilier şcolar şi cu microbuzele cu transportul, eu spun că nu ar avea de ca elevii să nu fie stimulaţi şi să nu înveţe.

Şi nu este singurul care s-a implicat în educaţia lor. Alături de el sunt cadrele didactice. Printre ei am găsit-o şi pe Magda Oancea - directoarea şcolii, care a înființat programul "A doua şansă". Un program care îi ajută pe adulţii care au abandonat şcoala să-şi continue studiile.

Magda Oancea, directorul şcolii: Am mers din casă în casă şi am întrebat oameniii dacă vor să-şi continue studiile, fiind nevoie de aceste studii, deoarece ei sunt plecaţi în mare parte afară, iar ei au realizat că fără această diplomă de opt clase, nu pot face nimic. Aşa am creat două clase de nivel primar cu 16 cursanţi maximum şi una de nivel secundar, cu 16 cursanţi.

O şansă la educaţie

Anamaria este una dintre tinerele care au avut norocul să facă parte din program. Are 31 de ani şi patru copii, iar în urmă cu puţin timp a reuşit să termine clasa a opta.

Anamaria Tudor: Asta nu e o ruşine şi este o facilitate. E cel mai bine când mergi la şcoală. Având şansa şi oportunitatea doamnei directoare. Cu mare drag am acceptat.

Iar în aceeaşi situaţie sunt şi alţii.

Anda Dudău, diriginta unei clase: Am un elev care a venit din Italia. A venit în acest an şcolar în clasa a cincea şi se descurcă foarte bine. Este printre primii elevi din clasă.

În şcolile din comuna Vipereşti învaţă 450 de elevi, iar în ultimul an rata abandounului şcolar a scăzut cu 75%.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰