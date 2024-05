Vezi și

Damian are doar 6 ani şi este multitalentat. Face construcţii impresionante din cuburi, pictează şi este deja pasionat de matematică şi astronomie. În plus, are o mare dorinţă.

Premianţi la Gala Micilor Olimpici

Damian: Să zbor cu racheta în spaţiu.

Reporter: Pe ce planetă trăim?

Damian: Pe Pământ.

Reporter: Câte secunde sunt într-o oră?

Damian: 3.600.

Reporter: Dar în două ore?

Damian: 7.200.

"De ceva timp, am început să descoperim pasiunea lui faţă de numere foarte mari, de ordinul sutelor, miilor, milioanelor. Face calcule în minte foarte avansate. Noi, ca părinţi, ştim că este un copil deosebit. Ne bucurăm să vedem că şi alte persoane au descoperit acest lucru", spune Ioana Badi, mama lui Damian.

Participanţii la Gala Micilor Olimpici, organizată de Fundaţia Dan Voiulescu pentru Dezvoltarea României, au fost întâmpinaţi de personajele Disney şi au fost invitaţi la un spectacol susținut de celebrele Mascote Zurli.

Planurile de viitor ale micilor "campioni"

Andreea şi Ştefania ştiu deja ce vor face în viaţă.

Fetiţă: Balerină. Mă descurc bine. Să mă duc la parada modei.

Reporter: Deci vrei să fii fotomodel?

Fetiţă: Da.

Ilinca încă nu a decis ce va face când va creşte, dar este hotărâtă să îşi cumpere cât mai multe cărţi, pentru că este pasionată de citit, deşi are doar 5 ani.

Ilinca: Asta şi cu asta.

Reporter: Cu Rapunzel?

Ilinca: Da.

Reporter: N-ai citit până acum povestea?

Ilinca: Ba da, doar că o vreau pe asta. Citesc pe litere de tipar. Cartea mea preferată este Bucle Aurii.

Gala Micilor Olimpici își propune, an de an, să recunoască, să susţină și să premieze primele eforturi academice ale învăţăceilor. Anul acesta, la programul Olimpiadele Preșcolarilor au participat peste 20.000 de copii - un număr record.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei În Polonia, Legea îi obligă pe dezvoltatori să planteze arbori pentru fiecare aviz de construcţie. România ar trebui să preia acest model? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰