O elevă de clasa a XII-a îi scrie ministrului: "Istoria, Geografia, Biologia, Chimia sunt materii unde studiul constant este absolut necesar"

Propunerile de modificare a planurilor-cadru pentru liceu stârnesc îngrijorare în rândul elevilor. O elevă din clasa a XII-a i-a adresat o scrisoare deschisă ministrului Educației, Daniel David, în care critică ideea ca discipline esențiale precum Istoria, Geografia, Biologia și Chimia să devină opționale. În opinia ei, acest lucru ar descuraja elevii să le studieze constant, afectând calitatea educației și pregătirea pentru viitor.

Scrisoarea deschisă, un semnal de alarmă

În scrisoarea publicată de Edupedu, eleva subliniază că disciplinele vizate necesită un studiu constant și aprofundat, iar trecerea lor la statutul de materii opționale ar putea duce la scăderea interesului elevilor pentru acestea.

Articolul continuă după reclamă

"Afirmați că "analfabetismul funcțional devine o problemă de securitate națională" și cu toate acestea reduceți orele de limba și literatura română la profilul real și eliminați alte materii, fără să vă luați în calcul că tocmai aceste măsuri vor contribui în mod semnificativ la creșterea accentuată a ratei analfabetismului în țara noastră. Pe de altă parte, educația de calitate nu ar trebui să fie condiționată de interesul elevului de a opta pentru un anumit opțional, din simplul motiv că, în general, un copil va căuta mai degrabă să obțină notele cele mai mari cu un minimum de efort, din păcate, mai degrabă decât să se îngrijoreze cu privire la vastitatea culturii sale generale. Cu atât mai mult cu cât istoria, geografia, biologia, chimia sunt materii unde studiul constant este absolut necesar, fiți sigur că elevii vor evita să aleagă aceste materii ca opționale", a scris eleva.

Aceasta atrage atenția asupra unui paradox al reformei curriculare: în timp ce la nivel internațional se încurajează studiul științelor exacte și al istoriei, în România, aceste discipline riscă să fie marginalizate.

Elevii încă învață din manuale învechite

O altă problemă semnalată este lipsa actualizării manualelor școlare. Eleva reclamă faptul că, în timp ce se discută despre reforme, în multe licee din România încă se predă după materiale depășite. Tânăra, care termină anul acesta liceul cu profil real, face parte din prima generație de elevi care a urmat Clasa Pregătitoare.

"Vă reamintesc că elevii de gimnaziu învață după o programă actualizată, iar eu fac parte din prima generație care a avut parte de această schimbare. Manuale nu am avut niciodată cât timp am fost în clasele gimnaziale, abia în a doua jumătate a anului le primeam. Apoi, am ajuns la liceu, unde Ministerul stopase schimbarea programei, și am fost nevoiți să ne adaptăm curriculumului vechi, deci am întrerupt, practic educația bazată pe "competențe" pe care Ministerul Educației se mândrea că o instituise", a punctat tânăra care învaţă la un liceu cu profil real.

Au fost afectate, astfel, atât procesul didactic, cât și capacitatea elevilor de a se pregăti pentru examene și competiții internaționale. Conform sursei, unul dintre manualele de istorie prezenta informaţia potrivit căreia "România a început demersurile pentru aderarea la UE și la NATO”, deși aceste evenimente au avut loc acum aproape două decenii", a adăugat aceasta.

Reforma, un pericol pentru elevii olimpici

Pe lângă impactul asupra educației generale, eleva atrage atenția că această schimbare ar putea afecta pregătirea pentru olimpiadele internaționale. Elevii care excelează în materii precum biologia sau chimia ar putea avea mai puține ore dedicate pregătirii, ceea ce ar duce la o scădere a performanței României la competițiile internaționale.

"Este drept să eliminați chiar și singura oră de geografie de la profil real, o materie la care elevii români au obținut performanțe deosebite?".

Ce urmează?

Ministrul Educației, Daniel David, nu a oferit încă un răspuns oficial la această scrisoare, însă dezbaterea privind noile planuri-cadru continuă. Părinții, profesorii și elevii cer transparență și o analiză riguroasă înainte de implementarea unor schimbări majore care ar putea afecta viitorul sistemului educațional.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Programul "Şcoala altfel" ar trebui înlocuit cu activități mai practice pentru elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰