Primul caz a fost clasat pentru că agresorul avea, atenţie, doar 11 ani. În ceea ce priveşte al doilea viol, abuzatorul nu a fost încă identificat. Se ştie doar că ar fi vorba despre un elev de clasa a opta. Mai mulţi părinţi au protestat azi în faţa şcolii. Ei acuză conducerea de muşamalizare şi sunt revoltaţi pentru că au aflat despre abuzuri de la televizor. Şi tot de acolo au aflat şi cei din Inspectoratul Şcolar Bucureşti şi din Ministerul Educaţiei care şi-au trimis reprezentanţii la şcoală şi au deschis o anchetă.

Proteste şi anchete la şcoala unde un elev a fost violat de două ori

Reporteri: Doamna învăţătoare, vorbiţi şi cu noi? Ne spuneţi ce s-a întâmplat cu copilul?!

-Vi se pare normal să fie atâta secretomanie în spatele acestui eveniment?

Mama copilului abuzat: Ne-am dus la Grigore Alexandrescu unde l-a consultat. Ne-a spus: "Da! Se confirmă!". Sunt leziuni de act sexual. Agresorul e încă în şcoală. Copilul a arătat clasa. Putea să se ia măsuri.

Teodora, mamă: Am doi copii în şcoala asta şi nu-i mai ştiu în siguranţă! Cineva trebuie să fie tras la răspundere.

Mama1: Nu mi se pare corect că se pune problema că este un minor. Nu. Este un abuzator. Este o persoană care a intrat peste un copil în clasă şi a făcut nişte chestii care nu sunt normale.

Mamă2: - Nu se poate aşa! Trebuia să ştim despre ce s-a întâmplat în şcoală de acum doi ani pentru că este un fapt foarte grav şi nu am fost sub nicio formă informaţi.

Mamă 3: - Suntem absolut revoltaţi de cum se reacţionează în continuare, de faptul că nu suntem informați asupra măsurilor care au fost luate de către şcoală.

Reporter-Vlad Drinceanu, inspector şcolar general al Municipiului Bucureşti: Când ati fost sesizati? - În această dimineata am fost sesizaţi!

- Nu ați fost sesizaţi în momentul în care s-a întâmplat prima oară acest caz de agresiune sexuală?

- Nu. Ne-au autosesizat în urma reportajului, vineri şi în această dimineaţă am trimis o echipă de control care va analiza.

Agresorul violator este încă în şcoală, iar părinţii se tem că ar putea acţiona din nou. Mama victimei face şi alte acuzaţii deosebit de grave: susţine că reprezentanţii instituţiei ar fi încercat să influenţeze ancheta ultimei agresiuni sexuale şi că imaginile surprinse de camerele de supraveghere nu ar fi fost furnizate integral, celor care instrumentează cazul. Conducerea şcolii nu a reacţionat până acum în privinţa acestor acuzaţii.

Bogdan Dinu, reporter Observator: De aproape cinci ore ne aflăm în faţa școlii. Şi noi, presa, şi părinţii care au ales să protesteze astăzi. Directoarea nu ne-a bagat în seama nici pe noi, nici pe ei. Ușile sunt încuiate, porțile au lacăt pe ele, dacă nu ar fi o zi de luni am crede că astăzi nu lucrează nimeni aici. Când reprezentanții Inspectoratului Școlar, veniți aici în control, au ieşit să vorbească cu noi am avut ocazia sa o vedem şi pe directoare. Dar nu am apucat să discutăm cu dânsa, pentru că la prima întrebare s-a baricadat, din nou, în şcoală. Aceeaşi reacție am avut-o şi din partea învățătoarei. Singura forma de comunicare pe care cadrele didactice au avut-o cu profesorii care scandau la gard a fost prin mesaje. Li se transmitea că nimic nu este real; să nu creadă în ce apare în presa şi că se încearcă denigrarea școlii. Părinţii spun că este revoltător şi sunt determinați să ceară demisia directoarei.

Ce spune Inspectoratul Şcolar

O echipă de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se află la Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" unde efectuează un control privind cazul copilului care ar fi fost abuzat sexual de colegi. Mai mulţi părinţi revoltaţi s-au adunat luni în curtea unităţii de învăţământ.

"Am fost acolo împreună cu inspectorul şcolar general pentru a însoţi echipa de control pe care dumnealui a numit-o în vederea cercetării aspectelor semnalate de către părinţii protestatari, pe de o parte. Pe de altă parte, nu putem rezolva lucrurile în stradă. Prin urmare, solicitarea părinţilor de a avea discuţii cu toţi părinţii prezenţi acolo este imposibil de îndeplinit. Am lăsat echipa de control să îşi facă treaba", a declarat, pentru Agerpres, secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Sorin Ion.

El a adăugat că, întrucât există o cercetare în curs a organelor de anchetă, nu se poate pronunţa în acest caz. "Este în cercetare de către organele de anchetă, nu îmi permit să mă pronunţ asupra acestor fapte. La nivelul şcolii noi putem să verificăm dacă s-au respectat procedurile noastre administrative. Dacă şcoala a fost informată oficial, ce măsuri a luat, dacă nu a luat, de ce nu le-a luat. Nu m-am dus acolo să fac anchete personal. (...) Ceea ce reclamau părinţii este asigurarea securităţii copiilor lor la şcoală", a menţionat secretarul de stat.

