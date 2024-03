Caz șocant într-o școală din București: Copil violat de două ori de colegi în toaletă. Directoarea acuzată că a mușamalizat totul

Prima agresiune a avut loc când băiatul era în clasa zero, în iunie 2022. A fost abuzat sexual în toaleta de la parter. A doua agresiune a avut loc la un an și câteva luni. Și de fiecare dată nimeni nu a știut nimic, deși toată lumea vorbea despre el ca fiind băiatul violat.

Violat de două ori în toaleta școlii

"A fost violat de două ori! De două ori, nu o dată! De două ori! Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare. S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor. După ora de sport s-a dus la toaletă și nu era zăvor. A intrat un băiat acoperit cu glugă și i-a văzut doar ochii", a declarat mama copilului violat, pentru Antena 3 CNN.

După al doilea viol, mama băiatului a reușit și l-a mutat la altă școală.

Două anchete penale au fost deschise. Una s-a clasat pentru că agresorul era mult prea mic pentru a răspunde penal, iar cel de al doilea dosar este în continuare în anchetă la poliție. În cazul celui de-al doilea viol, medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu au constatat agresiunea sexuală și anchetatorii așteaptă confirmarea de la medicii legiști.

Între timp, polițiștii au ridicat imagini surprinse de camerele de supraveghere și au făcut mai multe audieri.

