Florin Duduianu, zis Anaser, conducea o bandă din care făceau parte 47 de români, spun procurorii americani. Suspecţii trăiau în lux şi conduceau maşini scumpe. Modul de operare era mereu acelaşi, au constatat anchetatorii.

Infractorii instalau la casele de marcat din magazine aparate care copiau datele personale de pe cardurile sociale, alimentate de autorităţi cu aproape 1.000 de dolari în fiecare lună. Cardurile erau acordate americanilor cu venituri mici, dar deveneau sursă de venituri pentru interlopii români. Aceştia le clonau şi le foloseau ca să cumpere alimente, pe care le vindeau şi făceau profit din nimic.

Bianca Iacob, reporter Observator: Victimele erau în general mame singure care nu realizau pierderea până când nu ajungeau la magazin, la cumpărături. Anchetatorii au reuşit să recupereze peste 180.000 de dolari cash şi aproape 500 de carduri de asistenţă publică clonate - adică aproape jumătate de milion de dolari, în potenţiale fonduri furate.

Rețeaua racola copii de 14 ani ca să fure bani de la mamele singure

Gruparea condusă de interlopul Duduianu acţiona în mai multe oraşe din statul California, iar membrii ei au fost arestaţi în comitatul Orange, în apropiere de Los Angeles. Această femeie este una dintre victimele bandei. Infractorii i-au clonat cardul şi, din cauza lor, a trecut printr-o perioadă disperată.

Victima: Nu am ştiut ce să fac. Am murit de foame două luni pentru că nu aveam nimic de mâncare. Am fost la un magazin şi am aflat că mi-au furat cardul meu social şi că nu puteam să îl folosesc. Toţi banii dispăruseră!

După opt luni de anchetă, procurorii americani au stabilit că reţeaua era condusă de Florin Duduianu, zis Anaser. Un nume de temut în România, unde a fost condamnat la peste 13 ani de închisoare după ce a şantajat şi tâlhărit mai mulţi cântăreţi de muzică de petrecere, printre care Florin Salam şi Nicolae Guţă.

În California, procurorii spun că avea complici de toate vârstele. Un tânăr de 19 ani şi un altul de 31 care făceau parte din gruparea care devaliza carduri sociale riscă să stea 30 de ani la închisoare - împotriva lor au fost formulate peste 40 de infracţiuni. Pedepse asemănătoare îi aşteaptă pe încă doi suspecţi, care aveau fiecare 30.000 de dolari la ei când au fost arestaţi. Duduianu ar fi racolat în reţea inclusiv copii de sub 14 ani.

În Statele Unite, bandele de români care devalizează carduri au devenit o problemă pentru americani. Anul trecut, poliţiştii din Los Angeles au arestat 11 conaţionali care au furat sute de mii de dolari. Printre ei, şi un consilier local din Eforie, care a pledat vinovat la proces şi a fost condamnat la 8 ani de închisoare.

Românii sunt o problemă în Statele Unite şi din cauza imigraţiei ilegale. Intră cu miile în fiecare an din Mexic în America.

Clanul Duduianu, din care face parte interlopul arestat acum în California, a fost mereu în atenţia poliţiştilor români. Banda a inventat metoda de jaf „Cascadorii“, prin care hoţii furau din camioane aflate în mers. Membrii bandei au fost filmaţi cum se urcau pe un TIR care mergea cu peste 100 de kilometri pe oră pe Autostrada Bucureşti - Piteşti şi aruncat marfa pe şosea, de unde o recuperau complicii.

