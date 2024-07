A fost record de contestaţii dupa evaluarea naţionala de la clasa a opta, aşa că aproape 25.000 de note au fost modificate. Surpriza cea mai mare a fost în Vrancea, acolo unde un elev a luat initial 3.50 la matematica si a primit aproape 10 in final. Mai mulţi elevi au primit doua sau trei puncte în plus la limba romana. Până la înscrierea la liceu, absolvenţii mai au acum o singură emoţie- completarea fişelor de opţiuni.

27.640 de elevi au cerut recorectarea lucrărilor la matematică sau la limba română. Şi nu au regretat. Peste jumatate dintre note au crescut.

La matematică cele mai multe modificari au fost de mai putin de jumatate de punct. La limba romana, situatia arata aproape la fel. Pe de alta parte, 35% dintre note au scăzut. Un adevărat soc l au avut cativa elevi din Vrancea, Dambovita, Arges si Bucuresti. Ei au primit note mai mari cu 2, 3 sau chiar 6 puncte fata de nota initiala.

Ce a paţit un elev din Vrancea care luase 3,50 la matematică

Este cazul unui elev din Vrancea care dupa contestatie de la 3,50 a ajuns aproape de nota maximă.

"Primul impuls a fost sa se faca contestatie. Stiam ca este un elev bun si ca a luat peste 9 si la simulare, era diferenta foarte mare intre romana si matematica, si atunci undva s-a produs un scurtcircuit", spune Oloeriu Gabriela, directoarea scolii.

Explicatia?

"Nu au fost probleme de evaluare propriu-zisă, ci au fost cateva cazuri punctuale de scanare eronata a lucrarii. O neatentie a operatorului care a scanat lucrarea si care a incarcat-o la alt elev decat la cel potrivit", explică Sorin Ion, secretar de stat.

Când are loc înscrierea la liceu

Partea cea mai grea, de acum urmează. Loteria locurilor la liceu e frica cea mai mare a copiilor, dar mai ales a părinţilor. Urmează completarea fişelor de înscriere la liceu. Experţii caculează că anul acesta mediile de intrare la liceu vor scădea.

"Pentru copiii cu medii mari este esential sa se tina cont de dorinta copiilor, pentru ca daca apar dificultati este mai usor pentru familie sa gestioneze un proces de acomodare TAIE altfel vinovatiile si tensiunea proprie adolescentei vacrea presiune", spune Daniela Vişoianu, expert în educaţie.

Topul liceelor in preferintele elevilor arata diferit de topul liceelor in functie de performanţa lor. Pentru elevi, pe primul loc e Colegiul Caragiale din Bucuresti, si nu Colegiul sfantul sava, unde anul trecut cea mai mica medie de admitere a fost 9.95. In viziunea adolescentilor, Sava e abia pe locul 10, la egalitate cu Liceul Matei Basarab.

Înscrierea la liceu are loc pe 11 si 12 iulie, iar repartizarea computerizată pe 24 iulie.

