Pelicula lui Christopher Nolan "Oppenheimer" este cea care conduce lista nominalizărilor din acest an pentru premiile BAFTA, cunoscute şi ca Oscarurile Marii Britanii. Filmul, care spune povestea celui care a creat bomba atomică și care s-a luptat pentru tot restul vieții cu consecințele mortale ale invenției sale, se luptă pentru 13 titluri, inclusiv cel pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor şi cel mai bun actor în rol principal.

Poor Things concurează pentru 11 categorii

Cel mai mare rival al său nu este însă Barbie, ci Poor Things. Comedia romantică, regizată de cineastul grec Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone în prim-plan, concurează pentru 11 categorii. Barbie, filmul care a avut cel mai mare succes, anul trecut, are numai cinci nominalizări la premiile BAFTA.

Al treilea loc în topul celor mai nominalizate pelicule îl ocupa, la egalitate, Killers of the Flower Moon, dramă western regizată de Martin Scorsese, cu Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro, precum şi drama istorică The Zone of Interest, scrisă şi regizată de Jonathan Glazer.

Invitatul de onoare va fi prințul William

La Royal Festival Hall de pe Southbank din Londra, covorul roşu a fost întins, încă din această dimineaţă. Invitatul de onoare va fi prințul William, care va fi nevoit să participe singur. Prințesa Kate va rămâne acasă anul acesta, pentru a-și continua recuperarea medicală după intervenţia chirurgicală suferită în ianuarie.

