Premiile BAFTA 2024: "Oppenheimer", cele mai multe nominalizări. 38 de filme intră în cursă

"Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, și "The Zone of Interest", care spune povestea unei familii care trăiește lângă Auschwitz, au primit câte nouă nominalizări.

Premiie BAFTA 2024: "Oppenheimer", cele mai multe nominalizări. 38 de filme intră în cursă

"Oppenheimer", "Poor Things" și "Killers of the Flower Moon" vor concura pentru premiul cel mare, alături de drama "Anatomy of a Fall" și "The Holdovers", o comedie care are loc într-un internat de băieți.

"A fost un an remarcabil pentru cinematografie, așa cum o reprezintă cele 38 de filme nominalizate", a declarat Anna Higgs, președintele Comitetului de Film al BAFTA.

Margot Robbie, din ”Barbie”, a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriță principală, alături de Emma Stone, starul din "Poor Things", Carey Mulligan pentru "Maestro", Fantasia Barrino pentru "The Color Purple", Sandra Hüller din "Anatomy of a Fall" și Vivian Oparah pentru "Rye Lane".

Actorii principali nominalizați sunt Bradley Cooper ("Maestro), Barry Keoghan ("Saltburn"), Cillian Murphy ("Oppenheimer"), Colman Domingo, ("Rustin"), Paul Giamatti ("The Holdovers") și Teo Yoo ("Past Lives").

Decernarea premiilor BAFTA, cele mai importante premii cinematografice din Marea Britanie, va avea loc la Londra pe 18 februarie.

