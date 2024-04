Vezi și

Foc mare deschis, dar pomperii au început să dea cu apă.

E vânt şi se extinde focul.

Vâlvătaia a fost observată de la zeci de kilometri distanţă, iar localnicii au intervenit cum au putut până când au ajuns pompierii.

Tânăr: Am observat din satul vecin flacăra destul de mare şi am venit să vedem ce s-a întâmplat. Din ce am înţeles a ars jumătate de anexă.

Localnic: Nu ştiu, o luat foc de la ceva, nici el nu ştie de la ce a luat foc. A văzut doar că e foc. Am văzut că e foc, l-am sunat şi mi-a spus ajuta-ma dacă poţi şi când am ajuns aici era ars tot. Nu a apucat să scoată nimic. Toată munca lui de 20 de ani de când s-a mutat aici rămas aici.

Femeie: El făcea duş şi când a ieşit afară prin spate a văzut foc.

Vântul puternic a înteţit flăcările

Misiunea pompierilor a fost înfreunată de lipsa hidranţilor din zonă. Vântul puternic a înteţit flăcările, care erau pe cale să cuprindă şi casa familiei.

Sublocotenent Darius Boțan, ISU Năsăud: Incendiul a fost localizat rapid, iar casa de locuit a fost salvată. Au fost salvaţi un cal şi un căţel.

Două persoane care au avut atacuri de panică au primit îngrijiri medicale la faţa locului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

