Doliu în lumea sportului românesc. Fosta voleibalistă, Ruxandra Dumitrescu, s-a stins fulgerător din viaţă la numai 46 de ani. În urmă cu două zile, sportiva născută în judeţul Vâlcea a suferit un infarct, iar medicii s-au chinuit zeci de minute s-o resusciteze. Din păcate, însă, la scurt timp, inima femeii a încetat să mai bată. Fostă jucătoare şi multiplă campioană a României şi a Greciei, Ruxandra Dumitrescu avea un palmares impresionant, iar în prezent antrena o echipă de volei de copii din Sibiu, oraşul în care se stabilise în urmă cu câţiva ani. Mâine, Ruxandra va fi condusă pe ultimul drum! Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

Vezi și

Ca o mămică a fost. Tot timpul le spunea să zâmbească. Şi în timpul meciului, mereu le făcea zâmbiţi, zâmbiţi. Nu staţi supărate.

Mereu cu zâmbetul pe buze şi plină de viaţă. Aşa şi-o amintesc apropiaţii pe Ruxandra Dumitrescu, voleibalista care a reuşit să pună România pe harta lumii. Şi-a dedicat întreaga viaţă voleiului, iar de-a lungul carierei a reuşit să aducă pentru ţara noastră numeroase trofee importante. Acum, vestea că Ruxandra nu mai este printre noi a căzut ca un trăsnet.

Alexandrina Lupu, colega Ruxandrei: Era cu zâmbetul pe buze, când intra în sală, pot să spun că aia a fost viaţa ei, voleiul. A fost o jucătoare foarte mare a voleiului românesc.

Andrei Banciu, antrenor: O femeie extraordinară. O voleibalistă senzaţională a României, una dintre cele mai mari jucătoare ale României din istorie, căpitan la Panathinaikos, singura jucătoare căreia i s-a retras numărul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O jucătoare care a evoluat atât pentru naționala României, cât și pentru cea a Greciei, acolo unde a reuşit să se facă remarcată. Nu a putut sta prea mult departe de terenul de volei, iar în urmă cu câţiva ani s-a reîntors pe meleaguri româneşti, la Sibiu, unde şi-a început cariera de antrenor.

Andrei Banciu, antrenor: Pornind de la cariera de antrenor, a preluat grupe de copii şi fete, unde a început să le predea tinerelor speranţe voleiul pe care l-a îndrăgit foarte mult. A fost o antrenoare şi o femeie extraordinară. Întotdeauna le unea pe fete, întotdeauna ţinea la grup.

Din păcate, weekendul trecut, sportiva a participat la ultimul meci alături de fetele ei.

Alexandrina Lupu, colega Ruxandrei: Am vorbit la sală. Ne-am întâlnit la turneu. Am stat de poveşti. Am râs.

Andrei Banciu, antrenor: Sâmbătă şi duminică am avut un turneu în care echipa ALFA a participat împreună cu ea. Totul părea că este ok. Părea că totul e bine.

Sportivei i s-a făcut rău şi a intrat în stop cardio-respirator

La scurt timp de la încheierea turneului, sportivei de 46 de ani i s-a făcut rău şi a intrat în stop cardio-respirator. În zadar au încercat medicii să-i salveze viaţa, după câteva zeci de minute, inima Ruxandrei a încetat să mai bată.

A fost prea brusc. Mult prea brusc. Am terminat un meci la amiază.

Eleve: N-o s-o uit şi nici nu cred că o să trec peste. Mereu va rămâne în inimile noastre. Nu o vom putea uita. Eu sunt în stare de şoc. Cred că visez.

Aseară, colegii şi elevii Ruxandrei Dumitrescu s-au strâns în sala de sport a liceului Gheorghe Lazăr din Sibiu, pentru a-i aduce un ultim omagiu sportivei.

Mâine, fosta campioană va fi condusă pe ultimul drum.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Aţi vrea să lucraţi săptămânal patru zile câte 10 ore sau cinci zile câte 8 ore? Patru zile Cinci zile

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰