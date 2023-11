Vezi și

Rețelele de socializare s-au umplut deja de turiști care au reclamat țepe. Unii au rămas și fără bani și încearcă să-i recupereze. Alții au depistat la timp tentativa de fraudă. Câțiva turiști care voiau să petreacă Revelionul în Borșa au plătit un avans de 1.500 de lei să rezerve o cabană. În realitate, aceasta nici nu exista. Aceeași cabană fictivă era închiriată, după acelasi model, și altora. "Am rezervat, am virat avans și nu mai răspunde la telefon. De fapt, am sunat de pe alt telefon si a spus că este liberă, aceasta fiind, de fapt, rezervată de noi. Când i s-a spus că este rezervată de noi, a închis telefonul imediat", se plânge un turist pe Facebook.

Dacă ajungem să cădem în plasă, singura variantă este să depunem o plângere la Poliție

"Am descoperit că aceeași cabană este listată în altă parte, în Cluj. Locul unde noi voiam să petrecem Revelionul fiind Sâmbăta de Sus", spune un altul. Un alt turist a descoperit cu Google Street View că locaţia pe care a închiriat-o pe internet nu exista. "Am dat şi un avans de 1.000 de lei. A fost o locaţie prezentată foarte bine în poze. Era undeva în câmp. Nu era nimic în zona respectivă. Nicio casă. I-am spus că o să fac plângere şi la Protecţia Consumatorului, şi la Poliţie. În cele din urmă, a răspuns şi a restituit avansul trimis", a declarat Silviu, turist.

În spatele unor fotografii idilice ar putea sta o ofertă mincinoasă, așa că dacă ne face cu ochiul un sejur promovat pe rețelele de socializare ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a face o rezervare. În primul rând, pretul ar trebui sa ne dea de gandit. Daca e prea mic sa fie adevarat, s-ar putea nici să nu fie. În al doilea rând, căutăm oferte pe site-uri de specialitate, acolo cei care vând servicii turistice sunt verificați.

"Închiriază doar din locuri de cazare verificate oficial, verifică cu atenţie oferta. Nu accepta imediat o propunere ce pare tentantă. Nu da niciodată bani sau date personale unei persoane pe care nu o cunoşti. Acest lucru include şi trasferul unor sume de bani in tara sau in strainatate", a declarat Alina Popescu, purtător de cuvânt IPJ Gorj. Cel mai sigur mergem pe mâna agențiilor de turism. "Sunt licenţiate în turism, au poliţă de asigurare în caz de faliment. Poţi să iei ţeapă, când preţurile sunt foarte mici. Nici la jumate. Atunci e un semn mare de întrebare", a declarat Viorel Dănăricu, director agenție turism. Dacă ajungem să cădem în plasă, singura variantă este să depunem o plângere la Poliție, ca să ne putem recupera banii.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!