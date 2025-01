Cele mai mult cadouri sunt duse înapoi la magazin de nevoie, cu o strângere de inimă. Cristina a fost nevoită să schimbe hanoracul dăruit de iubitul ei pentru că nu avea mărimea potrivită. "S-a mai întâmplat și în alți ani să fie mărimile greșite sau să nu îmi placă și am luat banii sau pur și simplu am mers și am luat altceva din magazin", spune Cristina.

Alte cadouri sunt returnate pentru că cei care le-au dăruit nu au ghicit preferinţele celor cărora au vrut să le facă o surpriză. "Chiar acum venim de la un retur. Că era un model care nu era ok. Am primit banii înapoi și urmează să căutăm altceva", a spus un client.

Cadoul nedorit poate fi vândut şi pe internet

Unele magazinele nu restituie, însă, contravaloarea obiectului returnat. În cazul acesta, cadoul nedorit poate fi vândut pe internet. La fel, şi în cazul în care nu au bonul fiscal. La început de an cresc anunțurile pe grupurile și pe aplicațiile de vânzări online. Mulți aleg această variantă pentru că este la un click distanţă. Tot ce trebuie să facem este să fotografiem produsul, adăugăm detalii despre el și preț. De cele mai multe ori, se găsesc cumpărători chiar în aceeași zi.

Hainele cumpărate online sunt cel mai des returnate. "Categoria fashion este și cea care înregistrează și cea mai mare rată de retur. Rata de retur este situată între 35 și 40%. Orice achiziţie online poate fi returnată fără nicio explicaţie dată către comerciant în 14 zile. Sunt unii comercianţi care au implementat şi termene mai mari, de 30, 90 sau chiar un an de zile", spune Cristian Pelivan, director executiv Asociaţia Magazinelor Online.

Statisticile spun că trecut au fost făcute cu 10% mai multe retururi decât în 2023.

