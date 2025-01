Crima a avut loc în comuna Mihai Bravu din Giurgiu. Înainte de tragedie, cei doi soţi au fost într o vizită la vecini, unde ar fi petrecut mai multe ore. După multe pahare băute, a început scandalul.

"S-au certat. I-au zis să nu mai bea ea a dat două pahare de gât de whisky după a ieşit afară s-a întors, a mai băut un pahar şi a zis că vrea să rămânem la noi şi bărbat-su a luat-o cu forţa. A tras-o ca pe o cârpă pe la noi prin curte", spune un prieten al cuplului.

A murit sub o ploaie de lovituri

După petrecere, individul aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, s-ar fi urcat la volanul acestei maşini. Soţia lui ar fi fost deja inconştientă în autoturism, potrivit surselor observator. Ajuns acasă, ar fi tărât-o pe femeie în casă. Martorii spun că a uitat portiera deschisă ore în şir.

După ce a dus-o în casă, nimeni nu ştie ce s-a întâmplat. La un moment dat, bărbatul a sunat la 112 şi le-a spus poliţiştilor că şi-a găsit soţia fără viaţă în casă. L-au dat de gol camerele de supraveghere din curte. Cei doi erau din Moldova şi se mutaseră în sudul ţării recent. Vecinii spun că au auzit de mai multe certuri.

"M-a chemat băiatul asta că nu mai ştie ce să facă. A venit disperat. Băut, daa! Foarte băut. Şi i-am zis "Sebi, ce ai făcut, Sebi? Se bătea cu mâinile peste ochi. "Ce am făcut tanti Mariana, ce am făcut?" Am văzut-o şi eu, foarte rău era am văzut-o vânătă", a declarat o martoră.

După necropsie, medici au tras concluzia că femeia de 33 ani a fost ucisă în bătaie. Bărbatul este acum acuzat de omor.

Anul trecut au fost înregistrate aproape 100 de mii de cazuri de violenţă domestică. Spcialiştii cred că numărul e mult mai mare, pentru că multe din victime suferă în tăcere şi nu recunosc dramele prin care trec în familie.

