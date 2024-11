Tragedia a avut loc sâmbătă, înainte de miezul nopţii.

Un băiat şi o fată din Vrancea au murit carbonizaţi în maşina lor, care a luat foc după o ciocnire violentă. Şoferul de 21 de ani, fiul unui fost poliţist, a ieşit de pe sensul lui de mers, iar şoferiţa care venea din faţă nu a izbutit să evite accidentul.

Accidentul mortal din Panciu a fost filmat

Momentul impactului teribil a fost filmat de o cameră de supraveghere. Rezervorul automobilului condus de fiul fostului poliţist s-a spart, iar vehiculul a luat foc imediat.

Şoferul şi prietena lui în vârstă de 17 ani au rămas blocaţi înuntru şi au pierit în flăcări. Tânărul care conducea avea permis de numai doi ani şi era pasionat de maşini. În dreapta lui stătea Alexandra, elevă în clasa a XI-a. O fată deosebită, cuminte, la locul ei, spun cei are au cunoscut-o.

"La data de 16 noiembrie a.c., la ora 23:17, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean Vrancea au fost sesizați prin SNUAU 112 despre un eveniment rutier, pe DN 2L, în Cartier Crucea de Sus din orașul Panciu. Din primele cercetări, s-a stabilit că un tânăr de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Străoane-Panciu, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat in derapaj și a pătruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de o tânăra, de 21 de ani, din Panciu. În urma impactului, autoturismul condus de tânăr a luat foc, rezultând decesul șoferului și a pasagerei, de 17 ani, ambele victime fiind găsite carbonizate in autoturism. În celălalt autoturism au fost identificate trei victime, două dintre acestea fiind rănite ușor, iar cea de a treia fiind rănită grav. Victimele au au fost preluate de echipaje SAJ Vrancea și transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Tânăra șoferiță de 21 de ani a fost testată cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative", a transmis IPJ Vrancea după accident.

În cealaltă maşină, o tânără de 21 de ani plecase la plimbare cu două prietene. Au supravieţuit cu mare noroc, dar au fost rănite serios. Una dintre ele a fost considerată caz prea grav pentru Spitalul Judeţean Vrancea şi a fost transferată la Bucureşti.

