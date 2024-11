Actorul Andrei Ionescu, soțul regretatei actrițe Ileana Stana Ionescu, a murit la 97 de ani. Anunțul a fost făcut de actrița Monica Davidescu

"Drum lin prin univers, Domn Andrei! Sper să te întâlnești cu sufletul pereche, Ileana Stana! Dumnezeu să vă odihnească pe amândoi! Condoleanțe, Andrei fiul!", a scris actrița pe pagina sa de Facebook.

„Alături de doamna Ileana Stana Ionescu a format un cuplu-model, admirat şi iubit de-a lungul timpului. Suntem alături de familia îndoliată şi transmitem sincere condoleanţe tuturor celor care i-au fost alături”, este și mesajul TNB.

Cine este Andrei Ionescu

Andrei Ionescu s-a născut în 17 decembrie 1927 la Ploieşti, s-a stins din viaţă în ziua de 26 noiembrie 2024, la Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1955. În acelaşi an, debutează pe scena Teatrului de Stat din Reşiţa, unde, vreme de 4 ani, joacă primele roluri din cariera sa. În continuare, din 1959 şi până în 1966 conturează roluri diferite pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ (peste 20 de personaje). Joacă şi pe scena Teatrului Dramatic Bacovia din Bacău, unde i se încredinţează alte 12 roluri.

La Teatrul Naţional din Bucureşti vine în 1971 şi nu mai părăseşte scena până la vârsta pensionării. A jucat în spectacole de mare succes, alături de unii dinte cei mai mari actori, şi sub bagheta unor regizori de renume, în piese precum: „Danton” de Camil Petrescu, „A treia ţeapă” de Marin Sorescu, „Oameni şi şoareci” de J. Steinbeck, „Peripeţiile bravului soldat Sweik” de J. Hasek, „Richard al III-lea” de W. Shakespeare, „Infernalul mecanism” de Cocteau, „Caligula” de Albert Camus, „Romulus cel Mare” de Friedrich Dürrenmatt, „Zbor deasupra unui cuib de cuci” de Dale Wasserman, „Vassa Jeleznova” de Gorki, ultimul rol fiind în „Numele tandafirului” de Umbeto Eco, pe care l-a interpretat din 1998 până în 2001.

O poveste de iubire de o viață

Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu au fost căsătoriți timp de 67 de ani. Au trăit o poveste de iubire unică și frumoasă. Au fost împreună până în ultima clipă din viața actriței, care a murit pe 30 iunie 2024, după mai multe probleme de sănătate. Cei doi au un fiu, medic, stabilit în Statele Unite.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește. La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”, declara Andrei Ionescu.

„Soțul meu a fost tot timpul sprijinul și dragostea mea. Pentru mine, soțul meu a fost păpușa pământului, a fost cea mai importantă creatură care a existat vreodată în viața mea. Asta e tot ce-i pot să-i spun”,declara la rândul său Ileana Stana Ionescu.

Moartea actriței a lăsat un gol adânc în sufletul partenerului său de viață. I-a respectat însă ultima dorință, aceea de a fi incinerată. „Ea a murit în somn, n-am apucat să ne mai spunem ceva, să ne luăm adio. Oricum nici nu mă mai recunoștea, suferise niște AVC-uri. A murit senină, avea un chip atât de senin, am îmbrăcat-o într-o rochie superbă, albă, căreia ei îi plăcea atât de mult, dar pe care nu apucase să o îmbrace. Era atât de frumoasă, Ileana mea!”, declara Andrei Ionescu.

