"Imprevizibilă, scandaloasă, o păpuşă". Aşa se caracteriza într-un interviu Ileana Stana Ionescu. Plină de viaţă şi optimistă, acriţa a făcut senzaţie la fiecare apariţie în piesele de teatru şi filmele în care a jucat cu multă pasiune.

A murit Ileana Stana Ionescu

"Realitatea este că pe mine m-a stârnit foarte tare meseria care am practicat-o. Am iubit-o din prima clipă şi s-a dovedit că am avut dreptate să-mi îndrept toate sentimentele şi gândurile către asta", povestea Ileana Stana Ionescu.

A debutat ca actriță în 1955, la 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșița. Primii paşi pe scenă nu i-a uitat niciodată. "Nu pregătisem nimic. Am intrat aşa. Am învăţat, am repetat (n.r. replicile), mi s-a părut uşor şi frumos", spunea Ileana Stana Ionescu.

Un deceniu mai târziu era angajată la Teatrul Naţional din Bucureşti. Viaţa i-a făcut cadou o carieră strălucitoare cu sute de roluri. A jucat pe rând, în "Aterizează străbunica", "Cuibul de viespi" , "Şantaj" şi "Secretul lui Nemesis."

Ileana Stana Ionescu, o viaţă în aplauze

Prin micul ecran a intrat în casele a milioane de oameni, însă a simţit întotdeauna că scena teatrului o face să fie şi mai aproape de inimile cei care o iubeau. "Nu mi-a plăcut aşa de mult televiziunea, ca să zic sincer. Teatrul mi-a plăcut fără rezervă. M-a cucerit din cap până în picioare şi a făcut din mine o interpretă desăvârşită care putea să imagineze orice în orice moment", mărturisea Ileana Stana Ionescu.

Ileana Stana-Ionescu a avut alături oameni care au iubit-o şi care au apreciat-o. Sufletul ei cald şi pasiunea cu care îşi făcea meseria au fost pentru mulţi inspiraţie. "Toţi partenerii mei şi partenerele mele au fost exemple de la care am furat şi am luat ceea ce credeam eu că mi se potriveşte foarte bine şi s-a dovedit că aveam dreptate", adaugă ea.

Actriţa şi-a dat ultima suflare într-un centru de îngrijire din Bucureşti, unde ajunsese în urma a doua AVC-uri. Vestea dispariţiei a venit ca un şoc pentru apropiaţii marii artiste. "Din păcate bătrâneţea, boala, afecţiunile din timp au făcut ca să se stingă încet-încet, de la o zi la alta. A fost aşa, ca o flacără care s-a stins. A căzut printre lumânare uşor-uşor, fără să deranjeze pe nimeni", spune Monica Davidescu, actriţă.

"Cumva simţeam că nu e bine, Doamne! A fost o colegă minunată, minunată. Venea publicul şi o iubea şi în felul ăsta teatrul nostru devenea mai cunoscut", a precizat Maia Morgenstern, actriţă."Era un om minunat, o uriaşă actriţă care întotdeauna te întâmpina cu zâmbetul pe buze, avea o vorbă bună şi niciodată nu spunea NU", spune Marius Bodochi, director artistic TNB.

Actriţa era căsătorită de 67 de ani cu Andrei Ionescu, pe care l-a cunoscut tot pe scenă.

