Aceasta este scena în timpul căreia actorul Marius Rogojinschi a îndreptat o armă cu aer comprimat către colegul lui, Răzvan Amitroaei. Pistolul a fost prea aproape de capul acestuia şi victima din piesa "Iubesc, iubesc, te iubesc!" chiar a avut de suferit.

Actorul a fost lovit în ochiul stâng şi a ajuns la spital

Angela Bertea, reporter Observator: Totul s-a intamplat aici, pe aceasta scena cand actorii repetau piesa ce urma sa fie pusa a doua zi. Conform scenariului unul dintre actori scoate arma si trage spre celalalt.

Marius Rogojinschi - actor: La repetiţie nu am calculat bine unghiul subiectiv, adica să îndrept arma la jumate de metru, de capul colegului meu şi am tras. Am adus de acasă, din colecţia mea un pistol Airsoft pe care l-am folosit întotdeauna fără bile.

Actorul în vârstă de 33 de ani a fost lovit în ochiul stâng şi a căzut pe scenă din cauza șocului. Colegii l-au dus imediat la spital.

Monica Adăscăliței, Director Spital Mavromati: A fost vazut de colegii de la UPU si ulterior de medicu oftalmolog care i-a pus diagnostic de traumatism de glob ocular minor, cu reactie conjuctivala.

După evaluare, actorul rănit de pistol a fost trimis acasă.

Alexandru Vasilachi, director teatru Mihai Eminescu: A spus ca este disponibil sa joace si sa repete. Totusi, eu in calitate de director i-am sugerat sa mearga acasa sa si revina. Sa joace spectacolul din weekend.

Actorii par să fi intrat în zodia neagră a accidentelor

Sâmbăta trecută, Marius Manole a ajuns la spital după ce a căzut în timpul unui spectacol de la Teatrul Naţional Bucureşti. Iar a doua, zi, Olga Török, de la Teatrul German din Timişoara, a fost rănită după ce i-a căzut în cap, în timpul reprezantaţiei un perete din decor.

Mult mai grav a fost deznodământul în cazul lui Alec Baldwin. Actorul a împuşcat mortal un director de imagine în timpul unor filmări, acum doi ani şi jumătate. Celebră este şi altă tragedie de la Hollywood - fiul lui Bruce Lee a murit după ce o armă s-a descărcat, din greşeală, pe platoul de filmare.

