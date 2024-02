Vezi și

Fiecare spectacol Tatăl se încheie aşa. Cu minute în şir de aplauze şi cu oameni în lacrimi. De data asta a fost puţin altfel.

Pentru prima dată, actorul de 91 de ani, încă neîmpliniţi, e vizibil emoţionat. Iar spectatorii simt că au fost martorii unui moment unic.

Petrecere-surpriză pentru Victor Rebengiuc pe scenă

Absolut toată lumea e apoi invitată la un pahar de şampanie şi o felie de tort cu imagini celebre din cariera sărbătoritului.

Victor Rebengiuc: Este ziua mea, din an în an am câte o zi, în fiecare an am o zi. Împlinesc câte un an. Nu ştiu cât o să mai ţină chestia asta, că e obositor, să ştiţi, e foarte obositor. Dar mă străduiesc să fac faţă.

Oamenii din jurul lui ar putea depune mărturie că se descurcă bine. Mai ales soţia. Care îi e alături, şi pe scenă, şi dincolo de ea, de aproape 60 de ani.

Mariana Mihuţ: Maestrul e şi el om ca toţi oamenii, ca şi mine, de altfel, şi mai bine să nu intrăm în amănunte. Nu, e un om absolut minunat şi întotdeauna m-am bazat că ultima întrebare lui i-o pun. Victor, ce fac în situaţia asta? Şi el ştia ce să îmi răspundă şi ştie în continuare. E un om minunat. Merită să trăieşti 6 decenii lângă el.

Un privilegiu pentru toţi spectatorii din sală care s-au trezit într-o clipă invitaţi la petrecerea unuia dintre cei mai iubiţi actori de la noi.

Reporter-spectatori: Dumnealui implineste 91 de ani.

- 91 de ani?

-O vârstă frumoasă.

- Sunt fericită că am fost astăzi aici, atât vă pot spune.

- Ce îi uraţi maestrului astăzi?

- Să ne mai dea lecţii de educaţie. Avem nevoie.

Victor Rebengiuc: Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajuta! Nu vreau nimic mai mult decăt sănătate. Decât să trăieşti în dureri şi în chinuri...

E de aproape 70 de ani pe scenă. Scena de la Bulandra. Unde a făcut primii paşi adevăraţi în lumea teatrului. A jucat, numai aici, în peste 200 de roluri pe care şi-a pus amprenta. Dar şi sufletul.

Şi a influenţat, astfel, destinele a multor generaţii de actori.

Daniela Nane: Am primit sfaturi extraordinare din tinereţe, când intrasem eu prima oară la teatru, atâtea lucruri frumoase mi-a spus, şi mi-a povestit, şi m-a învăţat, ca un tată, efectiv ca un tată. Tatăl nostru, al tuturor.

Maria Vârlan: Să trăiască veşnic. Să fie veşnic, noua ne-ar plăcea asta, ne-ar folosi asta, ca actori. Şi publicului, bineînţeles.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰