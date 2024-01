Actorul Alain Delon a fost pus sub protecţie judiciară, după ce, la începutul anului, cei trei copii ai săi s-au dat reciproc în judecată . Cei doi fii ai actorului au acuzat-o atunci pe sora lor că a ţinut ascunsă starea reală de sănătate a tatălui lor. Persoana mandatată de justiţie îl va ajuta pe Alain Delon cu îngrijirea medicală. Actorul nu va mai putea semna însă acte cu impact asupra averii, cum ar fi vânzarea proprietăţilor. Starea de sănătate a lui Alain Delon, în vârstă de 88 de ani, s-a deteriorat constant din 2019, când a suferit un accident vascular celebral.

Alain Delon, în vârstă de 88 de ani, a fost plasat sub protecţie judiciară. El poate în continuare să întocmească o serie de acte, cu excepţia celor mai importante, care sunt încredinţate unei terţe părţi, cum ar fi vânzarea unei proprietăţi. Potrivit informaţiilor BFM TV, Alain Delon a fost plasat sub protecţie judiciară de un judecător de protecţie, cunoscut anterior sub numele de judecător de tutelă. În cadrul sistemului de protecţie a justiţiei, persoana în cauză poate efectua singură toate actele, cu excepţia celor mai importante, care trebuie încredinţate unui mandatar desemnat, cum ar fi vânzarea unui imobil.

Care e misiunea mandatarului

Misiunea mandatarului este de a-l ajuta pe Alain Delon în ceea ce priveşte îngrijirea medicală şi alegerea medicilor. Decizia a fost comunicată familiei luni dimineaţă. "Ar trebui să fim foarte mulţumiţi de această decizie", a declarat Maître Frank Berton, avocatul lui Anouchka Delon, fiica actorului. Maître Bouzrou, avocatul lui Hiromi Rollin, fosta "doamnă de companie" a actorului, a calificat-o drept o "decizie excelentă": "Acest lucru va permite unei terţe părţi să îl asiste pe domnul Alain Delon în îngrijirea sa medicală. Judecătorul a considerat că era necesar să îi excludă pe copiii Delon din a coordona îngrijirile medicale ale tatălui lor".

Anthony Delon, fiul actorului francez, a comentat, de asemenea, decizia. "Dacă acest lucru poate pune lucrurile în ordine şi îi poate împiedica pe avocaţi să vorbească despre boala tatălui meu fără să consulte măcar dosarele, este un lucru bun. Această controversă medicală va lua sfârşit o dată pentru totdeauna", a declarat el pentru BFM TV.

Această nouă evoluţie vine într-un moment special. La 9 ianuarie, Maître Ayela, avocatul lui Alain Delon şi al lui Anouchka la acea vreme, a depus un denunţ la Parchetul din Montargis, înainte de a fi înlăturat din dosar. În urmă cu câteva zile, Frank Berton a făcut acelaşi lucru şi a cerut intervenţia justiţiei. Atunci când o persoană este plasată sub tutelă - ceea ce nu este cazul aici - totul este controlat de tutorele desemnat, nu numai îngrijirea medicală, ci şi cheltuielile şi toate celelalte decizii zilnice.

