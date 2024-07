Acuzații grave la o școală din Galați. Un elev de clasa a V-a susține că a fost agresat de dirigintă. Directoarea dă vina tot pe copil

"Că e vina ta că te-ai uitat la colegul. Cică m-am întors. Eu aşa eram şi văd poc. Nici nu ştiu ce s-a întâmplat, nici nu am apucat să procesez. Aveam o linie roşie şi aici eram roşu tare“. Astfel de scene descrise de elevul de clasa a cincea s-au derulat pe tot parcursul anului școlar. Părinții abia acum au aflat ce se întâmplă de fapt la școală. Băiatul a mai încercat să le spună, însă aceştia nu l-au crezut. Cea vizată este chiar diriginta. "A mai fost agresat încă o dată de doamna dirigintă care i-a aruncat cu un pix în ochi", povestește tatăl elevului.

Contactată telefonic, diriginta, neagă acuzațiile. "Nu am ce să comentez la aceste situaţii. Absolut nu am ce să comentez. Nu este vorba de niciun fel de agresiuni verbale, niciun fel de agresiuni fizice", se apără profesoara Adora Paraschivescu. În schimb, directoarea școlii gimnaziale Nr 7 din Galați, recunoaște cele petrecute, dar dă vina pe elevul de clasa a cincea. "Din păcate pe fondul oboselii cronice şi să spunem al unui an foarte greu, doamna dirigintă a făcut imprudenţa să arunce cu un pix în bancă, tot pe fondul comportamentului neadecvat al acestui copil", precizează Monalissa Nica.

Au fost alertate toate autoritățile competente. S-au depus plângeri la poliție, parchet și inspectoratul școlar. "Inspectoratul şcolar va constitui o comisie de analiză, o comisie de cercetare. Această comisie va efectua un raport pe care îl va înainta consiliului de administrație", spune Adrian Silivestru, purtător de cuvânt al ISJ Galați.

S-au deschis două anchete: atât pentru directoare, alta pentru cele două cadre didactice. Procurorii de la Galați spun că acesta nu este un caz singular. În momentul de față au mai multe dosare pe rol, care vizează bullingul asupra elevilor, din partea cadrelor didactice.

