Chiar dacă este în continuare iarnă, iar temperaturile sunt scăzute, fermierii nu au stat degeaba în această perioadă, iar acum culeg roadele.

"Anul acesta a fost timpul favorabil, n-a fost aşa frig. Şi noi ne-am extins destul, încă putem să lungim un pic sezonul. Noi având posibilitatea de a de a avea solariile dublate care ţin foarte mult temperatura, spre exemplu aici nu a scăzut niciodată sub 0 grade chiar dacă am avut temperaturi de -4, -5 grade am avut.​", spune Mircea Tatu, fermier.

Au dat lovitura și pe timp de iarnă

Pe lângă salată, agricultorii se pot mândri şi cu recolte de ceapă verde, ardei şi ridichii care se vând la preţuri pe măsură.

"Se cumpără. Concurenţa a mai scăzut, deja marfa care vine de afară vine la preţuri mai mari şi chiar se cumpără", spune fermierul.

Însă, pentru a se bucura acum de astfel de legume, fermierii s-au ocupat mai tot timpul de ele şi s-au asigurat că nu duc lipsă de nimic pe perioada iernii.

"Trebuie să le aeriseşti tot timpul, să le cultivi, să le culegi. Tot timpul trebuie să le dai aer de ziua, seara trebuie să închizi solariile", spune Mircea Tatu, fermier.

Legumicultorii spun că putem pregăti o salată îndestulătoare, plină de ceapă verde și ridichi proaspăt culese din pământ, cu doar 10 lei. Astfel, fermierii care au pariat pe tehnologiile de ultimă oră reușesc să mențină producția activă pe tot parcursul iernii și oferă legume proaspete, culese direct solarii.

