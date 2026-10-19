Și dacă tot vorbim despre drumuri peste graniță, ajungem și în Spania, unde o româncă a găsit rețeta succesului. Stabilită de 25 de ani în Zaragoza, Lorena este proprietara celei mai în vogă cafenele din oraș. I-a cucerit pe localnici cu plăcinte cu varză călită și cu cartofi, făcute după rețete moștenite de la bunica ei. Iar succesul localului se vede și pe rețelele sociale, unde clipurile ei strâng milioane de vizualizări.

Lorena a plecat din România în urmă cu un sfert de secol în căutarea visului spaniol. A lucrat la început în restaurante și baruri, iar de peste un an a reușit să aducă o bucată din inima Transilvaniei în Zaragoza. Cafeneaua ei a devenit punct de atracție în al cincilea cel mai mare oraș al țării, iar ibericii fac coadă la bucatele cu specific românesc.

"La micul dejun, ofer pâine prăjită, tostada cum se numește aici. Și pe lângă asta mi-am băgat tostadele mele balcanice. La perioada de brunch, avem un platou cu mezeluri și cu legume. Pălincă și o cană de lapte bătut. Și după aceea am și plăcintele. De cartofi, cu brânză tip feta, ceapă și mărar și cu varză călită. Plăcinta cu carne de mici, care este preferata spaniolilor. Românii vin mai mult pentru tradiționale, mi se pare normal, pentru că ei vor de fapt să își amintească de gustul de acasă" explică Lorena Căbulea, proprietara cafenelei.

Doi adolescenţi au făcut-o faimoasă pe reţelele de socializare

Succesul a venit peste noapte. Românca a apelat la doi adolescenți care au făcut-o faimoasă pe rețelele de socializare.

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Lorena încă nu s-a obișnuit cu noul ei statut.

"Este unul care are două milioane și ceva de vizualizări. Zic: Doamne, e nebună lumea! Nu știu ce să zic, nu are la ce să se uite la altceva mai bun? Nu asta a fost intenția mea, să ajung virală pe TikTok. Eu voiam doar să mă vadă lumea și să vină să guste o plăcintă" mai spune Lorena Căbulea.

Pe lângă plăcinte, românca le servește spaniolilor și informații despre România, iar mulți dintre ei au vizitat Ardealul la recomandarea ei.