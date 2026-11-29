La 80 de ani, un fermier din Polonia a luat o decizie radicală, după ce a descoperit că cinci ani de muncă nu i-au adus rezultatele aşteptate. Bărbatul a defrişat 70% din plantaţia sa, o alegere care l-ar fi putut costa întreaga afacere. Cu toate acestea, agricultorul nu regretă nimic şi are planuri ambiţioase pentru viitor.

Karol Szymanski, un agricultor în vârstă de 80 de ani din Aleksandrow, regiunea Mazovia din Polonia, a căutat de-a lungul anilor noi modalităţi de a-şi dezvolta gospodăria. Fost campion naţional la ciclism, bărbatul creşte oi şi a fost printre primii agricultori din zonă care au început să cultive porumb.

"Este vorba despre caracter, încăpăţânare şi perseverenţă în atingerea obiectivelor", a declarat Karol Szymanski pentru Fakt.

Cultivarea afinului siberian a reprezentat următorul pas în dezvoltarea afacerii sale. Fermierul a înfiinţat o plantaţie de aproximativ 10 ha, pe care a cultivat atât soiuri poloneze, cât şi canadiene. După cinci ani, a comparat productivitatea acestora, iar rezultatul nu a lăsat loc de îndoială.

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"Raportul a fost de cinci la unu în favoarea soiurilor canadiene", a explicat agricultorul.

A defrişat 70% din plantaţie după cinci ani la muncă

După ce a realizat acest lucru, fermierul a luat o decizie radicală. A defrişat aproximativ 70% din cultură şi a plantat noi arbuşti, de această dată din soiuri canadiene.

"Noua plantaţie a început şi ea să dea roade, iar peste doi sau trei ani va produce la fel de mult ca cea cu soiul canadian performant", a spus Karol.

Decizia a implicat însă costuri considerabile. Arbuştii în vârstă de cinci ani au trebuit eliminaţi şi înlocuiţi cu alţii noi, care necesitau mai multă grijă. Fermierul a fost nevoit să aştepte alţi câţiva ani pentru a vedea rezultatul investiţiei.

"Dacă aş fi cultivat doar afin siberian, aş fi dat faliment atunci, chiar aşa ar fi fost, pentru că toate acestea presupun costuri", a mărturisit fermierul.

Afacerea care l-a salvat pe fermier de la faliment

Agricultorul dispunea însă şi de alte surse de venit. Acesta creşte oi şi, în prezent, efectivul său numără aproximativ 100 de femele reproducătoare. Veniturile suplimentare i-au permis să depăşească perioada dificilă. În plus, creşterea oilor îi asigură îngrăşământul natural necesar culturii de afin siberian.

"Am suferit o pierdere mare, foarte mare, pentru că arbuştii aceia de cinci ani au trebuit plantaţi, a trebuit să aştept, să îi îngrijesc şi apoi să-i smulg din pământ. Am avut însă alte venituri", care m-au ajutat să nu dau faliment, a declarat bărbatul.

În ciuda pierderilor financiare, nu regretă decizia pe care a luat-o.

Preţul fructelor s-a dublat în patru ani

Karol Szymanski îşi comercializează fructele atât en-gros, cât şi direct către consumatori. În discuţia cu jurnaliştii polonezi, agricultorul a precizat că preţul de achiziţie en-gros era de aproximativ 6 zloţi pe kilogram, adică 1,34 de euro pe kilogram.

"În urmă cu 4 ani vindeam fructele proaspete cu 1 euro, iar acum preţul este de 2 euro pe kilogram", a explicat Karol.

Clienţii pot să-şi culeagă singuri fructele sau le pot cumpăra pe cele recoltate mecanizat. Prima variantă presupune puţin mai mult efort, însă agricultorul îşi doreşte să încurajeze oamenii să descopere şi să cumpere fructele, care sunt greu de găsit.

Fermierul vinde şi fructe congelate, dar şi sucuri. Spre bucuria lui, vânzările direct cresc de la un an la altul.

"Anul acesta am vândut probabil şapte sau opt tone. Presupun că anul viitor voi vinde aproximativ zece tone, pentru că oamenii sunt mulţumiţi, iar numărul cumpărătorilor creşte", a mai spus acesta.

Pentru agricultor, vânzarea directă nu reprezintă doar o modalitatea suplimentară de comercializare a produsului, ci şi o oportunitate de a face cât mai cunoscut afinul siberian.

O combină de recoltat poate costa şi 110.000 de euro

Karol Szymanski spune că succesul unei culturi de afin siberian nu depinde doar de soiurile alese, ci şi de dimensiunea plantaţiei şi de echipamentele disponibile. O combină pentru recoltarea fructelor poate costa chiar şi 110.000 de euro.

În opinia sa, plantaţiile mici, cu suprafeţe de un hectar sau jumătate de hectar, pot avea probleme de rentabilitate. Fructele se coc rapid, iar ploile pot îngreuna recoltarea, astfel producţia riscă să rămână pe câmp.

În ceea ce priveşte reţeta succesului, fermierul consideră că există câteva condiţii esenţiale.

"Trebuie să ai apă şi o combină. O plantaţie mare şi atunci lucrurile merg bine", a explicat Karol Szymanski.

În ciuda celor 80 de ani ai săi, fermierul nu intenţionează să scadă ritmul de muncă. El susţine că este în continuare în căutarea unor soluţii noi şi că nu se teme să îşi asume şi alte riscuri,

"Cine se teme şi nu riscă nu bea şampanie", a glumit bărbatul.