La 23 de ani, Reilly Dolan și-a început cariera chiar după absolvirea facultății. Însă nu a ales un loc de muncă tradițional, ci și-a transformat ideea creativă într-o profesie și acum câștigă aproape 70 de euro pe oră. Reilly digitalizează obiecte personale și colecții private, pe care le transformă în printuri personalizate. Acum, agenda ei este plină până în ianuarie și se așteaptă să câștige peste 18.000 de euro.

Ideea a apărut în urmă cu aproximativ cinci ani, aproape întâmplător, când Reilly Dolan a experimentat cu scanerele de înaltă rezoluție din biblioteca universității. Această metodă îi permitea să obțină imagini detaliate, cu aspect tridimensional, ca și cum obiectele ar fi fost fotografiate de jos, scrie Business Insider.

Cum și-a început cariera

Așa a luat naștere proiectul său de licență: un album de 100 de pagini, dedicat relației dintre oameni și obiectele pe care le păstrează. Reacțiile pozitive primite pe rețelele sociale au convins-o să facă următorul pas.

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După ce a absolvit facultatea în luna mai, Dolan a închiriat un studio și a investit aproximativ 2.500 de dolari în două scanere Epson recondiționate, fabricate în 2010, capabile să atingă o rezoluție de 12.000 DPI, net superioară celei oferite de orice smartphone.

Cine sunt clienții săi și ce lucrări face cel mai des

Clienții săi provin în principal de pe Instagram și sunt persoane fizice, artiști și instituții. Printre cele mai importante proiecte se numără o comandă în valoare de 1.500 de dolari pentru digitalizarea a 500 de mostre de țesături sovietice din anii '40, destinate unui muzeu.

Dar cel mai des tânăra se ocupă de amintiri de familie: medalii de război, chei vechi, sticle de parfum vintage sau colecții din copilărie, care altfel ar rămâne închise într-o cutie. Pentru a asigura siguranța obiectelor în timpul transportului, Dolan pune chiar și un AirTag în coletele pe care le trimite înapoi clienților.

În spatele fiecărui print se află, în primul rând, o muncă de compoziție vizuală. Dacă scanarea durează doar 30 de secunde, aranjarea obiectelor pe suprafața scanerului poate dura chiar și o oră.

"Este ca și cum ai asambla piesele unui puzzle. Așez toate elementele pe masă și combin intuitiv formele, texturile și culorile, până când găsesc aranjamentul potrivit", a explicat Dolan pentru Business Insider. .

În prezent, tânăra de 23 de ani îmbină această activitate cu un loc de muncă part-time într-o turnătorie de bronz și câteva proiecte în calitate de designer independent. Obiectivul său este însă ca studioul să devină singura sa sursă de venit.

"La începutul anului am participat la câteva interviuri de angajare în companii, dar simțeam că trebuie să port o mască. […] Această activitate, în schimb, îmi permite să fiu, în sfârșit, eu însămi", a povestit tânăra.