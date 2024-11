Alegeri prezidențiale 2024. Deşi publicase pe reţelele de socializare mai multe mesaje în care îl promova pe Călin Georgescu, ulterior, Ștefan Mandachi, fondatorul Spartan, a şters mai multe postări și a postat un filmuleț pe Facebook unde spune că "a greșit". De asemenea, susține că nu s-a informat cum trebuie și că nu a văzut declarațiile controversate făcute de candidatul independent pe care a pus ștampila la primul tur al prezidențialelor.

Ștefan Mandachi, despre alegerea de a-l vota și susține pe Călin Georgescu

"Recunosc că am greșit. Nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Eu, personal, am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, vot împotriva sistemului, vont anti-partid, să nu mai aud niciodată cuvântul ăsta.

Vezi și

Am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Dar chiar și așa, îmi asum vina pentru că nu am făcut verificările necesare. Cu atât mai mult cu cât am și o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Am tras o concluzie foarte răspicată. Nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre 5G. Când auzi cuvântul Kremlin, te sperie. De aceea îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor", a spus Ștefan Mandachi.

Cine este Ștefan Mandachi

Stefan Mandachi a fondat restaurantul de tip fast-food Spartan, pe care l-a vândut ulterior, în 2023, pentru 20 de milioane de euro. El a lansat apoi mai multe platforme educaționale pentru elevi și studenți.

”Am vândut companiile din HORECA şi Real Estate, care operau francizele Spartan, Hercule şi Hollywood Villas, inclusiv francizele BumBumBox, BIOtransylvania şi Regatto. Voi investi doar în industria educaţiei online şi în tehnologie”, a declarat Ştefan Mandachi la acea vreme.

A devenit cunoscut la nivel naţional în 2019, când a construit un metru de autostradă pentru a protesta faţă de incompetența autorităților și a atrage atenţia asupra nevoii unei infrastructuri performante.

Ȋn 2022, revista Capital i-a estimat averea la 73-75 milioane de euro.

Campania de pe TikTok a lui Călin Georgescu

Campania de pe TikTok a lui Călin Georgescu ridică o foarte lungă listă de întrebări. Joi, Biroul Electoral Central i-a impus să-şi şteargă postările electorale cu trei zile inainte de scrutinul electoral, într-un gest fără precedent. Vizate au fost şi 20.000 de conturi suspecte de pe reţelele sociale, pentru că Georgescu nu a ratat niciuna. Doar că, după numai o zi, au apărut alte 30.000 de conturi noi.

Călin Georgescu a fost promovat şi de mai mulţi influenceri, care nu şi-au marcat corespunzător postările şi au ales să folosească doar etichetările care apăreau în filmuleţele candidatului pro-rus. Inclusiv primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care a anunţat că o susţine pe Elena Lasconi, spune că nu s-a mai întâlnit vreodată cu un asemenea fenomen.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Pentru alegerile parlamentare, vă organizați programul astfel încât să vă asigurați că mergeți la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰