Alertă în oraşul Câmpina, unde apa de la robinet este contaminată cu doi compuși chimici. Localnicii, sfătuiţi să nu o bea

În comunicat mai este precizat că DSP nu a prelevat o a doua probă, care să confirme rezultatul analizelor, nici până la ora actuală. Cele două substanțe găsite în cantități prea mari în apa de la Câmpina sunt, potrivit comunicatului, tetracloretenă și tricloreten, doi compuși chimici.

DSP Prahova recomandă "evitarea consumului de apă pentru băut, gătit și spălat"

Edilul din Câmpina a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență care a hotărât să se solicite ca Hidro Prahova să efectueze măsurile impuse de DSP în acest caz și să informeze populația că apa nu este potabilă. Printre primele măsuri se numără dezinfecția apei, dar și a conductelor aferente producției și transportului de apă, se mai arată în comunicat. Până la prelevarea celei de-a doua probe care să confirme sau infirme infestarea, DSP a recomandat evitarea consumului de apă pentru băut, gătit și spălat.

Anunţul făcut de Hidro Prahova:

La o proba de rutină (din cadrul monitorizării de audit) prelucrată de lnstitutul Național de Sănătate Publică (INSP) efectuată la ieșirea din Stația de Tratare a Apei Muscel - Voila Câmpina, a fost identificată o depașire minimală a nivelului de tetracloretena și tricloretena de 12,5 µg/L față de valoarea admisă de 10 µg/L. Trebuie precizat faptul că au fost prelevate probe și din rețeaua de alimentare cu apă potabilă Câmpina (din punctele Spitalul Municipal și Piața Centrală), acestea nedepășind valoarea de 0,51 µg/L, mult sub pragul maxim admis de 10 µg/L. În aceste condiții, Hidro Prahova S.A. a dispus ca, în perioada 26 - 28 ianuarie 2024, să se efectueze igienizarea tuturor rezervoarelor și a stației de tratare Muscel - Voila, după care se va repeta analiza de apă de la ieșire stație pentru a se determina valorile parametrilor tetracloretena și tricloretena.

Hidro Prahova S.A. le recomandă tuturor locuitorilor și agentilor economici din Câmpina ca, până la o nouă informare care să arate că nu există niciun parametru depășit, apa din sistemul public sa fie folosită exclusiv in scopuri menajere. Compania va pune la dispoziția locuitorilor din Câmpina surse alternative de apă prin amplasarea containerelor de tip IBC cu apă potabilă care sa fie folosită până la obținerea noilor rezultate. Regretăm situația creată și ne cerem scuze locuitorilor din Câmpina pentru toate incovenientele apărute. Facem eforturi ca situația să fie remediată in cel mai scurt timp cu putință pentru a putea oferi apă pentru consum sigură și de calitate consumatorilor. Proba în cauză a fast prelevată în data de 26.06.2023, iar informarea Direcției de Sănătate Publică Prahova către Hidro Prahova S.A. a venit in data de 25.01.2024.

