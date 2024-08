Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pagubele sunt însemnate, însă. Unul dintre utilaje a fost distrus în totalitate, iar celălalt a fost grav avariat. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, de care aparţine mina, au anunțat că tot personalul care se afla în alte carierele din apropiere a fost retras. Ministerul Energiei va trimite corpul de control la mina din Gorj pentru a stabili cum a fost posibilă alunecarea de teren.

“În acest moment situaţia este sub control, iar echipele CEO lucrează pentru evaluarea completă a pagubelor şi pentru stabilizarea zonei afectate. Niciun salariat al CEO nu a fost accidentat. Am dispus o acţiune imediată din partea corpului de control pentru a stabili cauzele acestei situaţii şi planul de măsuri necesare pentru a preveni astfel de incidente pe viitor. Prioritatea zero este siguranţa angajaţilor. Totodată, am cerut din partea conducerii CEO ca până la finalul zilei să îmi prezinte o evaluare în detaliu şi setul de măsuri pe care deja le-au întreprins. Producţia de energie electrică nu va fi afectată deloc, iar producţia din Pinoasa va fi afectată doar cu 2500 tone pe zi, dar se va suplini din alte cariere. Vom continua să comunicăm transparent evoluţia situaţiei şi mulţumesc pentru reacţia rapidă a specialiştilor CEO” a declarat Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Energiei.

