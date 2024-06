Vezi și

Din bucătărie, chef Alex Sautner a ajuns direct pe malul lacului Periş. "Suntem la un concurs individual, 48 de ore. Aici eu sunt ca la terapie. Eu vin la concurs să mă relaxez. Familia niciodată nu a înţeles ce nebunie am. Doar că dispăream de acasă, când aveam 7-8 ani. Dispăream dintr-odată de acasă. Mă duceam la baltă, dispăream, mă întorceam după aia cu 2-3 peşti", a declarat Alex Sautner.

Juratul de la Chefi la Cuţite investeşte în acest hobby anual zeci de mii de euro

Timp de 22 de ani, cât a locuit în Germania, chef Sautner a luat o pauză de la pasiunea pentru pescuit. După ce s-a întors în România, microbul a revenit. Iar de opt ani, participă la competiţii. "În 2019, am fost vicecampioni naţionali. În 2022, am câştigat acest campionat naţional. Şi am reprezentat România în Franţa, anul trecut, la campionatul mondial. Atmosfera de acolo a fost unică. Nu cred că o să mă mai întâlnesc vreodată cu aşa ceva. Este ca un fotbalist când ajunge la mondiale. Sunte cele mai prestigioase trofee ale mele. Aici, trofeul cel mai mare, campion naţional în 2022. Unde avea soţia genţile ei mai de prestigiu, le-am dat la o parte şi am pus cupele mele", a declarat Alex Sautner.

Juratul de la Chefi la Cuţite iubeşte atât de mult pescuitul, încât investeşte în acest hobby anual zeci de mii de euro. Ba chiar are şi o rulotă specială cu care merge la competiţii. "M-a costat 72.000 de euro. A fost o investiţie foarte mare, doar că m-a încurajat foarte mult soţia. Îi părea rău de mine când mă vedea că dorm în cort", a declarat Alex Sautner. Pe chef Alex Sautner îl vom putea urmări în noul sezon Chefi la Cuţite. Filmările încep în curând.

