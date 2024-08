Alexandru Rafila anunţă audit internaţional la Spitalul Pantelimon. "Să terminăm o dată pentru totdeauna disputele între medici"

Ministrul Sănătăţii a anunţat că a făcut demersuri pentru contactarea Societăţii Europene de Anestezie şi Terapie Intensivă şi a Societăţii Mondiale de Anestezie şi Terapie Intensivă pentru realizarea unui audit profesional medical independent al lucrurilor care s-au întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală, unde sunt cercetate decesele unor pacienţi, doi medici fiind arestaţi. Alexandru Rafila a avut, luni, o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu în care au discutat despre situaţia de la Spitalul Sfântul Pantelimon.

"Am venit aici ca să analizăm situaţia creată în urma incidentelor foarte serioase care au avut loc la Spitalul Sfântul Pantelimon. Am discutat despre nevoia atenuării acestor discuţii şi dispute care există în momentul de faţă în spaţiul public în ceea ce priveşte credibilitatea sistemului de sănătate în general, în ceea ce priveşte credibilitatea serviciilor oferite de Spitalul Sfântul Pantelimon. Am decis şi am făcut deja primele demersuri ca să putem să contactăm Societatea Europeană de Anestezie şi Terapie Intensivă, precum şi Societatea Mondială de Anestezie şi Terapie Intensivă, încât să putem realiza un audit profesional medical independent al lucrurilor care s-au întâmplat acolo la Spitalul Pantelimon, iar mesajul pe care dorim să-l transmitem opiniei publice este cel care trebuie să redea încrederea în profesioniştii din sistemul de sănătate şi să terminăm o dată pentru totdeauna cu aceste dispute între diversele specialităţi medicale, între mass media şi unii dintre reprezentanţii corpului medical", a declarat ministrul Sănătăţii, citat de news.ro.

El a precizat că are o responsabilitate în ceea ce priveşte credibilitatea sistemului de sănătate. "Eu sunt în primul rând medic şi apoi sunt ministrul Sănătăţii. Am o responsabilitate în ceea ce priveşte credibilitatea sistemului de sănătate, iar tot ceea ce facem noi şi am făcut în aceşti doi ani şi jumătate, începând cu investiţiile, continuând cu reforma în domeniul resurselor umane sau a managementului sanitar, toate aceste lucruri au fost făcute pentru a da credibilitatea sistemului de sănătate. Acest lucru este cel care mă preocupă. Eu nu am o problemă, nu este vorba despre demisia mea. Eu când plec de la Ministerul Sănătăţii vreau să las lucrurile în ordine din punct de vedere al tuturor argumentelor necesare pentru că oamenii să aibă încredere în sistemul să de sănătate din România", a transmis Alexandru Rafila.

Rafila a mai anunţat că a trimis Corpului de Control al Primului Ministru. toate documentele care au stat la baza activităţii Corpului de Control din Ministerul Sănătăţii de la Spitalul Sfântul Pantelimon. "Corpul de Control al Primului Ministru a solicitat Ministerului Sănătăţii o informare extinsă şi toate documentele care au rezultat în urma acestui lucru le-am trimis aici pentru analiză la Corpul de Control al Primului Ministru. Am trimis toate documentele care au stat la baza activităţii Corpului de Control din Ministerul Sănătăţii", a afirmat, luni, Alexandru Rafila.

El a precizat că documentele care fac referire la activităţile Corpului de Control nu sunt destinate comunicării publice. "Documentele care fac referire la activităţile Corpului de Control nu sunt destinate comunicării publice conform unui ordin semnat în anul 2021 de cel care era ministru în acea perioadă, deci nu au nicio legătură cu mine. Ceea ce vreau să vă spun este că Corpul de Control s-a deplasat acolo pentru două plângeri de natură administrativă, doamna Stamatoiu şi doamna Voicu iar în momentul în care am aflat după deplasarea echipei acolo, am solicitat un reprezentant al Colegiului Medicilor care a preluat imediat acest caz, a trimis comisia de disciplină care investigează problemele de natură medicală", a explicat ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii a mai anunţat că au început demersurile pentru reabilitarea unelor zone din Spitalul Sfântul Pantelimon. "Noi am început demersurile încât să putem să reabilităm unele zone din spital care să dea încredere şi pacienţilor şi să asigure şi confort profesional personalului de acolo. Ne referim în primul rând la zona de UPU, la terapie intensivă şi la unele dintre secţiile de chirurgie. Este un demers pe care deja l-am început şi sperăm să putem să-l concretizăm în perioada următoare", a declarat Rafila.

Întrebat dacă Secţia de Terapie Intensivă face parte din acest proiect, Alexandru Rafila a răspuns: "Secţia de Terapie Intensivă este unul dintre obiective, pentru că, mai mult decât atât, digitalizarea care s-a realizat la 18 spitale din România este un singur proiect care este funcţional cel de la Timişoara, care a început mai demult. Între timp am reuşit să cumpărăm echipamente în 18 spitale, inclusiv la Sfântul Pantelimon, iar operaţionalizarea acestor 18 spitale este esenţială ca ea să se producă până la sfârşitul anului şi să dispară practic hârtiile şi să putem să avem o monitorizare perfectă a modului în care pacienţii sunt trataţi în fiecare minut, fără ca să mai fie nevoie de suportul de hârtie", a mai declarat Alexandru Rafila.

