La volanul acestei maşini se află un adolescent de 13 ani. Mai are 3 ani până când poate obţine primul său permis de conducere, iar până atunci îşi arată măiestria la volan în cadrul concursurilor de drift. Cel mai tânăr participant al competiţiei cailor putere are însă doar 9 ani. Îl cheamă Alexis şi recunoaşte că-i place mai mult volanul decât şcoala!

Un curs de drifturi, realizat pe o maşină de competiţie şi în compania unui instructor autorizat costă între 400 şi 900 de euro

"Nu am nici macar un an, am cateva luni de când conduc si e o experienta foarte tari", a declarat Alexis Stan, pilot de drifturi. "Piloteaza foarte bine pentru varsta lui, fiind atat de mic, e inca la inceput. O sa-l vedeti pe circuit mai tarziu, e printre cei mai buni", a declarat Răzvan Stan, tatăl lui Alexis.

Vezi și

Participanţii la competiţia de drift organizată în Sectorul 3 vor să tragă un semnal de alarmă în cazul celor care confundă şoselele cu circuitele profesioniste şi ajung să provoace accidente grave din această cauză. "In acest weekend se desfasoara etapa a patra a Campionatului Naţional de Drift, clasa Street, care se desfăşoara sub moto. Campionii sunt pe circuit, nu pe sosele. Cu aceasta calsa, ne dorim atragerea teribilistilor de pe strazi, pentru a nu mai practica cerculete, drift necontrolat pe strazile circulate", a declarat Manea Alexandru, organizator.

Un curs de drifturi, realizat pe o maşină de competiţie şi în compania unui instructor autorizat costă între 400 şi 900 de euro.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ...

Întrebarea zilei Aveţi activate mesajele RO-Alert pe telefon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰