"Am făcut o glumă proastă. Îmi pare foarte rău de gluma pe care am făcut-o. Nu mi-am dat seama atunci, la vremea aia. Îmi pare foarte rău. Femeia s-a speriat foarte tare. Nu am atins-o. Nu sunt agresor", a spus Alin Borcan în fața autorităților.

Alin Borcan s-a predat și spune că a făcut "o glumă proastă"

Filmarea, care a stârnit indignare, a fost realizată în urmă cu câteva luni la Timişoara și a fost distribuită pe platforma TikTok. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Alin, autointitulat "regele TikTok-ului" s-a prezentat ieri după-amiază la postul de poliție din localitate Ghiroda din Timișoara, după ce a aflat că era căutat de oamenii legii. A fost audiat acolo iar la ieșire a spus că totul a fost o glumă proastă și că nu și-a dat seama de consecințele pe care le poate avea gestul său.

Influencerul susține că, de fapt, nu a atins-o pe doamna respectivă pe care nu o cunoaște și că ea s-a speriat foarte tare doar când a fost abordată de bărbat. Femeia agresată este căutată în continuare de autorități. Alin Borcan s-a ales cu dosar penal pentru agresiune sexuală.

