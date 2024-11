În timp ce dormeau, focul a izbucnit la centrala termică. În doar câteva minute flăcările au cuprins totul, până la acoperişul locuinţei, iar zgomotul unei explozii i-ar fi trezit din somn chiar şi pe vecini.

"Flăcări mari!" "Am auzit două bubuituri, am crezut că dau copiii cu petarde după am văzut fum."Era proprietarul doar cu copilul şi nevasta era plecată, dar nu ştiu unde". "Am văzut că a luat foc, nu ştiu de la ce, de la centrală, nu ştim exact", au declarat vecinii.

Casă mistuită de flăcări

Din fericire, datorită prezenţei de spirit, tatăl şi copilul au fugit rapid din calea infernului. Acesta, alături de vecini, a sunat disperat la 112, iar salvatorii au ajuns imediat la faţa locului.

"Casa cu mansardă plus acoperiş, generalizat, incendiu generalizat cu pericol foarte mare de propagare la nivelul etajului 1", a declarat Octavian Tudose, ISU Mehedinţi.

Lupta cu flăcările s-a dovedit însă a fi mult mai dificilă.

"Am avut probleme foarte mari în alimentarea autopecialelor. S-a făcut o alimentare în navetă, timp în caren noi a trebuit să fim atenţi la dezvoltarea incediului", a mai spus Octavian Tudose, ISU Mehedinţi.

Casa care a ars din temelii fusese construită în urmă cu doar 4 ani.

"Casa nu se mai reface decât de la 0. A ars tot". "Abia o construiseră. Un băiat de nota 10, doi copii am înţeles că au. Vai de capul lor!", mai spun vecinii.

Familia trebuie acum să reconstruiască tot ce a fost distrus de incendiu.

