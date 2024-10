"Am fost folosiţi drept scuturi umane de către Poliţia Română". Reacţia dură a unui şofer oprit în trafic de agenţi pentru a bloca un elveţian drogat şi fără permis

Drumul tânărului, care voia să îl viziteze pe contele Dracula pentru a-i cere o mică favoare, a fost oprit de poliţişti. De cealaltă parte, şoferii opriţi în trafic pentru a bloca sensurile de circulaţie aduc acuzaţii grave oamenilor legii şi spun că au fost folosiţi pe post de scuturi umane şi că povestea s-ar fi putut încheia oricând cu o tragedie.

"Am fost folosiţi drept scuturi umane de către Poliţia Română"

„Pe scurt: Da. Aceasta este masina mea si da, suntem vii, si eu si sotia mea. Am fost folositi drept SCUTURI UMANE de catre Politia Romana! Pare scenariu de film, dar citeste povestea mai jos ca sa afli cum poti muri oricand, pe soselele din Romania, ca urmare a unei decizii gresite a unui agent de poliție”, îşi începe relatarea pe Facebook, Andrei, un şofer din Piteşti.

„Povestea pe lung. Ieri, duminica, 20.10.2024, in drum spre Sibiu, in localitatea Selimbar, un echipaj de politie ne-a facut semn sa oprim pe loc, noi si ceilalti participanti la trafic, astfel blocand ambele benzi de circuatie pe sensul spre Sibiu. In felul acesta soseaua era blocata si nu se mai putea inainta. Cu totii am ramas in masini, nedumeriti, fara nicio explicatie din partea agentilor de politie prezenti la fata locului. Unul dintre agenti a trecut pe langa masinile noastre deplasandu-se in spate, cu un fel de servieta in mana despre care mai apoi am aflat ca s-ar numi spike – un dispozitiv cu tepi menit sa opreasca fortat un autovehicul in deplasare. N-a mai durat decat cateva secunde pana cand am fost loviti din spate, din plin, de masina despre care am aflat mai apoi ca era furata si condusa de o persoana de cetatenie elvetiana, fara permis, aflata sub influenta drogurilor si care era urmarita de catre o masina de politie. In urma impactului am fost aruncati, cu tot cu masina noastra, aproximativ 15 metri in fata”, mai spune conducătorul auto.

Întrebări fără răspuns

Şoferul recunoaşte că a fost şi prima dată când nu şi-a luat copilul cu el şi că nici nu vrea să se gândească dacă ar fi făcut acest lucru. În plus, nu înţelege de ce a fost nevoie să se facă scut uman atâta timp cât poliţia avea acel instrument de oprire forţată a maşinilor.

„Ce ne-a tinut in viata:

- In primul rand Dumnezeu!

- Faptul ca persoana din autoturismul oprit si el in fata noastra de catre politisti a avut inspiratia sa-si mute masina mai in fata, astfel indepartandu-se cu vreo 20 de metri de noi si de coloana de masini in care ne aflam cu totii. Altfel, impactul ne-ar fi strivit intre cele doua masini (cea furata si cea din fata noastra).

- Faptul ca ieri, 20.10.2024, ca in nicio alta duminica, am decis sa nu luam copilul cu noi. Locul Evei, fiica noastra, a fost cel mai puternic avariat si NU VREAU si NU POT sa ma gandesc ce s-ar fi intamplat daca s-ar fi aflat in masina cu noi in momentul impactului.

- Dumnezeu!

Am vazut stirea cu evenimentul in care am fost implicati, pe toate canalele si site-urile de stiri. Nicaieri nu a fost prezentata realitatea, asa cum ati citit-o mai sus. Titlul corect al stirii ar fi fost: Politia a creat un SCUT UMAN pentru a prinde o persoana care a furat o masina

Intrebarile mele, folosind o minima logica, sunt:

1. De ce a fost nevoie de scut uman atata timp cat politia avea acel instrument de oprire fortata a masinilor (banda cu tepi), care oricum era de ajuns pentru a duce la prinderea faptasului?

2. Daca tot ne-au oprit, de ce nu ne-au evacuat rapid inainte de producerea impactului? Ar fi fost doar niste masini avariate si poate nici acelea daca echipajul de la fata locului ne-ar fi spus sa degajam benzile de circulatie si sa ne retragem cu masinile pe marginea soselei.

3. De ce nu apare povestea reala (cea pe care tocmai ai citit-o), atata timp cat presa a venit la fata locului si s-au luat interviuri?

4. Ce sanse avem sa traim linistititi si sa nu murim pe strazi atata timp cat Politia, care ar trebui sa ne protejeze, ne pune in pericol?

5. Ce trebuie facut pentru ca situatii de acest gen sa nu se mai repete in Romania? Pentru ca altfel maine sau poimaine poate sa ajunga oricine intr-o situatie de genul acesta si sa nu fie la fel de norocos ca noi care am ramas in viata.

6. Cine ar fi avut grija de copilul nostru de nici 9 ani, daca ar fi ramas orfan ieri, in urma deciziei unui agent de politie de a fi sacrificati pentru prinderea unei persoane care a furat o masina?

Povestea asta nu trebuie sa ramana o simpla poveste pe Facebook. Va rog sa-mi spuneti ce demersuri trebuie sa fac pentru ca cei vinovati sa fie trasi la raspundere?”, conchide şoferul.

