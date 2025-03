"Am intrat peste sora mea, am văzut că e moartă". Fratele femeii din Botoşani ar fi încercat să o salveze. În faţa flăcărilor, doi copii îşi strigau disperaţi mama

În faţa flăcărilor înalte, doi copii îşi strigă disperaţi mama. Femeia e blocată înăuntru, imobilzată la pat şi lipsită de ajutor. "Întrucât existau informaţii că proprietara nu a reuşit să iasă din interior, pompierii au început căutările concomitent cu acţiunea de stingere. Din nefericire femeia a fost găsită decedată în interiorul locuinţei", a declarat Dorina Lupu, ISU Botoşani.

"După ce a fost lichidat incendiul de către colegii pompieri, am descoperit cadavrul unei femei. Acesta era carbonizat, drept pentru care nu s-au mai impus manevrele de resuscitare", spune Dănuţ Panaitescu, medic SMURD.

Doar tatăl şi copiii au reuşit să se salveze din iadul dezlănţuit. Femeia de 46 de ani a murit în foc, dar a fost ucisă, indirect, chiar de partenerul de viaţă. Bărbatul, cunoscut drept consumator de alcool, ar fi bătut-o cu două zile înainte până când a rămas imobilizată la pat. "Erau mari consumatori de alcool şi cred că, cu vreo două zile înainte, aşa se bănuieşte, ar fi bătut-o şi i-ar fi rupt picioarele", povesteşte Dorian Ursu, SVSU Albeşti.

Partenerul femeii i-ar fi rupt picioarele în bătaie

"Ei beau, treaba lor, eu nu mă bag. E sora mea, e cumnatul meu. Ei se certau, nu se certau, pe mine nu mă interesează", a declarat fratele victimei. În această stare, nu a avut nicio şansă să se salveze.

"Din verificările efectuate a rezultat faptul că în urmă cu câteva zile, concubinul victimei i-ar fi aplicat acesteia mai multe lovituri în zona membrelor inferioare, motiv pentru care au fost extinse cercetările şi sub aspectul comiterii infracţiunii de violenţă în familie", a declarat Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani.

Focul a izbucnit într-o anexă lipită de casă. Vecinii au fost cei care au observat flăcările uriaşe şi au sunat la 112. Pompierii nu au avut o muncă uşoară. Pe lângă lupta cu flăcările, aceştia au avut de-a face cu fratele victimei, care, orbit de disperare, a devenit violent cu autorităţile în încercarea de a intra în casă să îşi salveze sora. "Eu n-am avut nicio vină, am intrat peste sora mea că am văzut că e moartă. Au zis că am avut cuţit. Niciodată", spune fratele victimei.

"Era roşie butelia de temepratură, dar nu mai avea gaz în ea, cred că a ars tot gazul", a declarat Dorian Ursu, SVSU Albeşti. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă şi trebuie acum să stabilească cum a pornit incendiul. În urma femeii, rămân doi copii orfani, fără un acoperiş deasupra capului, al căror singur sprijin este un tată dependent de alcool şi cercetat pentru violenţă în familie.

