Lumină a fost şi în cluburile din Bucureşti, dar de la reflectoarele în lumina cărora au strălucit tineri uniţi de crezul distracţiei. Mulţi au petrecut până în zori.

"Lumina Învierii", la club nu la biserică

Reporter: Ai fost să iei lumină?

Tânăr: Nu, din păcate nu am fost să iau lumină. Am găsit lumină aici, în club.

"Am fost, am luat lumină şi după am venit la club. Aşa se face acum. Aşa e în generația asta nouă", crede un alt petrecăreţ. "Mă simt foarte bine. A fost o noapte foarte frumoasă. Le urez un Paşte fericit tuturor", zice altcineva.

În cluburi, tradiţia a fost alta: s-au ciocnit pahare, iar ţinutele strălucitoare au fost etalate fără modestie.

Petrecăreţ: E prima oară când fac paştele altfel.

Reporter: Ai fost să iei lumină?

Petrecăreţ: Anul ăsta, nu. Au venit luminile, toate, la mine.

Petreceri de Paşte, în Centrul Vechi al Capitalei

Managerii cluburilor ştiu că pentru bucureşteni distracţia este sfântă, aşa că s-au pregătit corespunzător. "Am avut foarte mulţi turişti. Lumea s-a simţit foarte bine. Au mâncat până n-au mai putut, iar acum pe seară au venit să se distreze", spune Mircea Adrian, manager local.

Alte petreceri sunt programate în seara aceasta, pentru cei care au fost azi-noapte în biserici.

