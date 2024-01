Vezi și

Gabriela s-a întors acasă, în Dobreni, o localitate situată la 15 kilometri de Piatra Neamţ, la ora 10 seara. A stat câteva săptămâni la Bucureşti cu fiul de cinci ani, care are autism. Femeia de 35 de ani era în plin divorţ şi nu mai voia să păstreze legătura cu soţul ei de 67 de ani, care se purta abuziv şi o ameninţa că nu va mai avea zile dacă nu rămâne cu el. Abia a intrat în casă când bărbatul s-a dezlănţuit.

Ucisă cu bestialitate de omul pe care voia să îl părăsească

Angela Bertea, reporter Observator: Nici nu a apucat sa îşi desfacă bagajele şi a început o ceartă monstru. Într-un acces de furie, bărbatul a apus mâna pe cuţit şi a înjunghiat-o.

Vecină: Am condus-o în casă, după ce am plecat, tocmai ce s-a auzit ce s-a întâmplat. Erau în divorț, probabil nu a acceptat divorțul. O amenința mereu, te omor, te omor. Şi aici prin sat zicea când vine acasă, o omor. În ultimul timp bea vorbeam cu ea pe drum, dacă începe să facă scandal, ce sa facă, ea își făcea griji ce să facă cu băiatul.

Tată: A dat telefon la mine la 12 fără ceva şi mi-a spus vezi că am omorât-o pe fiică ta şi pe mine era în gând să mă omoare. Era în divorț pentru că nu putea să traiescă cu el din cauza băuturii.

Vecină: Am intrat în curte până în fața uşii de la intrare, am intrat pe trepte și am văzut-o moartă pe jos, o mână intinsă.

Femeia a fost lovită de zeci de ori cu un cuţit. Martor la scenele groaznice ar fi putut fi chiar fiul celor doi care era în casă. Poliţişti l-au găsit băut pe agresor, în curtea casei.

Insp. Ciofu Ramona, IPJ Neamț: Bărbatul în cauză a fost identificat de poliţişti imediat după comiterea faptelor. Cercetările au fost preluate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Neamţ.

Vecinii spun că sunt şocaţi chiar dacă au mai auzit certuri între cei doi.

Vecini-reporter: Ceartă, o jignea verbal, îi reproşa.

- Am rămas șocată, ea tânără. Aşa se aude, că era mai gelos, cu 30 de ani, trebuia să se aştepte la aşa ceva.

- O fată cuminte, fată de casă. El era un om introvertit, nu cred că era normal. Nu era un om sociabil.

- Se mai lua și de oameni aiurea, când bea un sprit se lua de oameni.

- Era gelos?

- Aşa am auzit şi eu de la alții. Duminica acum era cam băut.

Gabriela este doar una dintre zecile de femei care îşi găsesc sfârşitul în mâinile partenerilor. Anul trecut, 25 de soţii sau iubite au fost ucise de cei cu care trăiau sub acelaşi acoperiş. Aproape în acelaşi timp cu crima din Neamţ, în cealaltă parte a ţării, într-o localitate din Mureş, Reka a fost ucisă într-un mod identic- înjunghiată de soţul ei. Când şi-a dat seama ce a făcut, individul şi-a sunat tatăl, a mărturisit crima şi după ce şi-a cerut iertare, şi-a luat viaţa.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰