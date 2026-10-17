A trecut un an de la explozia din cartierul Rahova, care a cutremurat, la propriu Capitala. 4 oameni au murit, iar peste 50 de familii au rămas pe drumuri şi cu răni imposibil de vindecat. Abia acum două săptămâni au început şi lucrările de demolare. Ca să marcheze, simbolic, un an de la tragedie, victimele s-au întors astăzi să mai arunce o ultimă privire spre blocul care, până în toamna anului trecut, le-a fost casa pentru care au muncit o viaţă.

"Măcar să ne mai uităm şi noi, să ne mai vedem pentru ultima oară casele!", exclamă o victimă a exploziei.

Victimele își iau rămas-bun de la casele în care au lăsat o viață întreagă

17 Octombrie 2025, puţin trecut de ora 9 dimineaţa. O bubuitură puternică, urmată de un incendiu, zguduie liniştea şi vieţile oamenilor din cartierul Rahova. Momentul este surprins şi de o cameră de supraveghere a unui magazin din apropiere. 3 femei, printre care şi o tânără însărcinată, mor pe loc. O a patra femeie îşi pierde viaţa câteva luni mai târziu, pe patul de spital. În urma lor, au rămas familiile şi imaginea dezolantă a neglijenţei.

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"Mi s-a interzis să vin să mai aprind o candelă, că poate provoc un incendiu. Eu am rămas doar cu ce era pe mine şi cu doi copii, unul la morgă şi unul în spital. Sunt într-o casă străină, cu lucruri primite străine, nu este nimic al meu, nu am nimic de la copilul meu. N-am cerut nimic din casă, nici banii de îi aveam eu şi copilul meu. Am cerut doar albumul foto al copiilor mei, care este în sufragerie.", mărturiseşte mama unei femei decedate.

Chiar dacă a trecut un an, cei peste 200 de locatari ai apartamentelor distruse nu au putut intra în clădire, din cauza riscului de prăbuşire. Li s-a permis doar să se apropie de bloc pentru a căuta prin moloz lucruri mici. Pentru ei, orice amintire, oricât de mică, e preţioasă.

"Am găsit un album, nişte tricouri de ale fiului meu, de când juca el rugby, erau făcute praf, dar le-am luat.", spune un locatar.

"Cum e ţara, aşa arată şi blocul ăsta! Cu rufe atârnate. Arată deplorabil.", adaugă o locatară.

Demolarea blocului din Rahova a ajuns la etajul 5, în zona unde s-a produs explozia

Demolarea controlată a celor 3 etaje superioare se face cu un utilaj special: o foarfecă hidraulică montată pe un excavator. Utilajul a pătruns deja până la etajul 5, acolo unde specialiştii au constatat că a fost epicentrul exploziei.

Între timp, procurorii au primit toate expertizele de care aveau nevoie pentru a stabili cine se face responsabil de explozie. Dosarul se apropie, aşadar, de trimiterea în judecată.

"Pare cumva că avem o culpă conjugată şi este şi a celor care se ocupau de energie electrică şi a celor care se ocupă de gaze naturale pentru că, deşi au trimis oameni în urma sesizărilor făcute, tragedia s-a produs ca urmare a neglijenţelor ambilor furnizări de utilităţi.", explică Adrian Cuculis, avocat în dosar.

Chiar şi aşa, mai rămân întrebări fără răspuns.

Sechestru de peste 53 de milioane de euro în dosarul exploziei din Rahova

"Nici situaţia juridică a blocului încă nu este clară pentru toată lumea. Cine rămâne proprietar pe pământ, dacă se dărâmă blocul, cum sunt puşi aceştia în dreptul proprietăţii din nou. Sunt foarte multe aspecte de lămurit.", precizează Beatrice Comăniceanu, avocat în dosar.

În anchetă sunt puşi sub acuzare 4 angajaţi ai companiilor de gaze şi electricitate, iar procurorii au pus sechestru pe conturile şi bunurile firmelor. E vorba de peste 53 de milioane de euro. Banii ar putea fi folosiţi pentru despăgubirile victimelor, dacă în instanţă se va dovedi vinovăţia companiilor de utilităţi.